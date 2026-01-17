«Entrevistaría hoy a Julio Iglesias, por supuesto»

Jordi Évole regresa mañana a las 21.30 horas con la séptima temporada de Lo de Évole, consolidado como uno de los formatos de entrevistas más vistos de laSexta. El programa vuelve este domingo con un arranque internacional junto a Manuel Carrasco en Londres y una nueva tanda de conversaciones en profundidad en las que, según su presentador, los invitados acuden «a jugar y a darlo todo».

Arrancas la séptima temporada de Lo de Évole. ¿Qué responsabilidad supone volver cada año sabiendo el listón tan alto que habéis puesto?

La responsabilidad de continuar haciendo bien el trabajo, con pasión, con ilusión, con ganas y con buen equipo. Con eso yo creo que ya tenemos una parte ganada de la expectación o del listón que te pones.

Después de siete temporadas, ¿qué es ahora lo más difícil de hacer el programa?

A mí cada vez me resulta más fácil hacer el programa. Creo que estoy en un momento en el que estoy muy a gusto con lo que estamos haciendo. Me lo estoy pasando muy bien y tenemos la suerte de que los invitados vienen muy entregados al formato, y eso es una suerte.

Arrancas esta temporada con Manuel Carrasco en Londres. ¿Por qué él y por qué fuera de España?

Hacerlo fuera del país era para poder pasear y estar por la calle con más tranquilidad que si lo hubiéramos hecho en Madrid, Sevilla, Barcelona o Bilbao. ¿Y por qué con él? Porque tuve con Manuel Carrasco una especie de «caída del caballo», una sorpresa muy agradable, en un festival en Canarias. Yo no tenía muy puesta la mirada en lo que había hecho hasta ahora y aquel día aluciné. Pensé que si yo estaba alucinando y veía la conexión que tenía con el público, si éramos capaces de transmitir eso en el programa, podía llegarle a mucha gente como me llegó a mí.

El programa consigue que los invitados se abran mucho. ¿Cómo se logra esa confianza?

Llevamos mucho tiempo haciendo entrevistas y hay mucha gente que nos tiene confianza. A mí me ha sorprendido que a veces algún compañero nos diga: «¿Cuánto pagáis para que os cuenten todo lo que os cuentan?». No pagamos nada. Lo único que damos es la posibilidad de que la persona se explique. Le montamos un programa a su medida y es una manera de sacar lo mejor de cada invitado.

¿Te pones límites a la hora de preguntar?

Límites no, pero tampoco quiero desincomodar. Entiendo que es incómodo cuando entrevistas a un político con responsabilidades o con casos de corrupción a su espalda. Pero un artista, un actor o un escritor… no creo que se pueda fiscalizar su vida como a alguien que tiene una responsabilidad de representación pública.

¿Qué invitado te ha sorprendido más en esta temporada?

Aparte de Manuel Carrasco, todos me han sorprendido, porque vienen con muchas ganas y a jugar. Pero si tuviera que quedarme con una sorpresa muy grata, sería Loles León. En la entrevista aparece una Loles León muy reflexiva, diciendo cosas sobre su oficio que yo no le había escuchado antes, y muy desde dentro.

Esta temporada también entrevistas a Iñaki Urdangarin, aunque todavía has grabado el programa. ¿Qué esperas de esa conversación?

Espero que Iñaki pueda explicar cómo una persona pasa de ser casi el yerno de España a ser un apestado. Me parece un arco narrativo muy interesante y que pocas personas pueden narrar como él. Y además que haya logrado salir de ahí, que ahora vuelva a tener su propia vida. Me parece muy meritorio.

¿Hay alguien a quien lleves años intentando entrevistar y se resista?

Siempre digo lo de Díaz Ayuso, pero ya casi no lo voy a decir porque no cuento con entrevistarla nunca.

Mirando a la actualidad, ¿entrevistarías hoy a Julio Iglesias?

Hombre, por supuesto.

¿Qué sería lo primero que le preguntarías?

Si es verdad lo que están explicando las chicas que trabajaron para él.

Fuiste productor de Mr. Trump, disculpe las molestias. ¿Cómo ves la situación actual de Estados Unidos y de Donald Trump?

Cada vez peor. Veo a una persona más déspota, más egoísta, que está gestionando un país como si fuera una empresa, buscando un beneficio económico que supongo que también le repercute a él. En cuanto a las formas, me parecen muy alejadas de los principios con los que nos hemos criado. Con Trump se valora al líder más fuerte, no colocarse del lado del desfavorecido, hacer bullying de manera descarada, la ambición desmedida. Son principios con los que yo no me he criado y que no tienen nada que ver conmigo.