El jovencísimo cantante de ópera vigués que asombra en el programa «Aria»: «Nunca antes había escuchado nada así»

Con apenas 20 años, la voz del vigués Jorge Pazó hizo resonar el plató de «Aria», el talent de La1 en el que jóvenes cantantes de ópera y lírica demuestran todo su potencial en ese género. La historia de Jorge conmovió desde el primer minuto. Con 11 años, la enfermedad de su padre le hizo preparar las maletas y volar desde Venezuela a Galicia. Aquí se estableció con parte de su familia, aunque su abuela, un pilar fundamental para él, sigue residiendo a miles de kilómetros.

Desde bien joven supo que su destino estaba ligado al canto y para ello se prepara en el conservatorio oficial de la ciudad. Además, estudia Física en la universidad a distancia, para tener «un plan b» como él mismo define, aunque su verdadera vocación es poder vivir de la música. Por si fuese poco, para lograr un sostén económico, trabaja de camarero los fines de semana.

Su testimonio muestra esfuerzo y entrega, sin embargo, el momento mágico de la noche llegó con la primera nota de su actuación. Después de interpretar junto con el resto de aspirantes de la noche 'Va, pensiero' de Nabucco, acompañados por la Franz Schubert Filharmonia, llegó el turno para su solo. El bajo vigués escogí 'La tabernera del puerto' de Sorozabal, un tema que preparó meticulosamente con su profesora. El resultado no dejó indiferente a nadie. Tanto así que la actuación de Jorge fue la única que logró levantar a la coach del asiento. La presentadora y cantante Ruth Lorenzo tampoco ocultó su asombro. De hecho, los miembros del jurado lo compararon con el buen vino, «ahora solo le falta la barrica, reposar, pero el resultado será espectacular».

El vigués Jorge Pazó durante su actuación en «Aria» / RTVE

Tal vez, esa juventud fue la que le jugó una mala pasada en el desenlace final de la noche. El juez secreto tomó una decisión inesperada en la gala: consideró que Jorge, pese a su buena acogida, es «demasiado joven» y que aún tiene «mucho por aprender» fuera del programa. Con ese veredicto, Guillem, Marina, Aseel y Carmen sellaron su pase a la semifinal de la próxima semana.

Tras las actuaciones, el jurado destacó a Carmen como una «alumna ejemplar», al igual que Aseel y Guillem. La noche, sin embargo, dejó a Jorge y Carmen en la cuerda floja: a él le penalizaron por su juventud y por tener «mucho que trabajar», y a ella por una supuesta «falta de consistencia».

Ambos tuvieron que enfrentarse después a una segunda oportunidad: volvieron a cantar a capela, sin acompañamiento musical y con máxima concentración, para convencer al jurado de que merecían seguir. Finalmente, el juez secreto se decantó por salvar a Marina, una resolución que sorprendió en el plató, ya que Jorge había sido el concursante más aplaudido de la noche… y también el expulsado.