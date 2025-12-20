«Xente Marabillosa» aborda la anorexia y los trastornos de la conducta alimentaria
El programa presentado por Lucía Rodríguez cuenta como invitada especial con la cantante Lorena Gómez
REDACCIÓN
El programa Xente Marabillosa, de TVG, regresa a las pantallas mañana domingo (21.55 horas) con una nueva entrega centrada en la anorexia y los trastornos de la conducta alimentaria, una realidad compleja y aún rodeada de silencios, estigmas y desinformación que afecta tanto a quienes la padecen como a su entorno familiar y social.
Presentado por Lucía Rodríguez, el formato aborda esta temática desde una perspectiva amable y empática, fiel a un estilo que invita a la reflexión colectiva y al análisis sin perder la perspectiva televisiva. En esta ocasión, la cantante Lorena Gómez participa como invitada para aportar su mirada particular sobre la importancia de la salud mental y el autocuidado para alcanzar el bienestar personal.
Tras la pandemia, los trastornos alimentarios aumentaron un 9% a nivel mundial. En España, y Galicia no es ajena al fenómeno, el problema afecta a casi medio millón de personas, pero el incremento más preocupante se da en menores de 12 años. Por eso, esta entrega de Xente Marabillosa subraya la necesidad de tratar la anorexia y otros trastornos alimentarios no solo como un problema de salud, sino también como un fenómeno social que requiere comprensión, prevención y apoyo continuo.
La emisión de mañana invita a una mayor concienciación, información rigurosa y acompañamiento hacia las personas afectadas. Una entrega que reafirma la vocación del programa por promover valores como la empatía, el respeto y la responsabilidad colectiva, sin perder su capacidad de entretener y conectar con el público.
Precisamente, Xente Marabillosa combina en equilibrio la vocación de servicio público con el entretenimiento, articulando un formato capaz de informar, sensibilizar y conectar con los gallegos sin renunciar al disfrute televisivo. A través de situaciones reconocibles y de un tratamiento respetuoso de los temas abordados, el programa logra trasladar al prime time debates sociales de gran calado, manteniendo al mismo tiempo una alta capacidad de impacto y seguimiento.
El programa utiliza sus conocidas cámaras ocultas para explorar actitudes y comportamientos de la sociedad en torno a problemáticas actuales. Estas piezas, ampliamente compartidas en internet, han logrado un notable éxito de reproducciones, lo que extiende el alcance del programa más allá de la emisión de televisión.
- Familias que deciden no celebrar Papá Noel: «Hay que pararse a pensar qué queremos en vez de dejarse llevar por la corriente»
- La Armada Argentina intercepta un pesquero de Freiremar dentro de sus aguas nacionales
- Ingresa en el Chuvi uno de cada cinco pacientes que entra por urgencias y sube la ocupación al 95%
- Obligan a un vecino de Vigo a aparcar bien su coche y retirar unas bicicletas en el garaje comunitario
- La nigranesa que tiró dos gatos a la basura afronta hasta 10.000 euros de multa
- Los taxistas de Vigo trasladarán mañana a 200 mayores para disfrutar de las luces de Navidad
- Vía libre para el desembarco en Vigo de un «gigante» de los materiales de construcción
- Muere en Baiona una turista alemana de 85 años tras ser arrastrada por una ola mientras sacaba fotos