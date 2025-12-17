Las rondallas irrumpen en La Revuelta como regalo sorpresa para Broncano

David Broncano se estrenó anoche, y de forma totalmente inesperada, como «rondalleiro». La Revuelta recibió ayer a Daniel Sánchez Arévalo y Javier Gutiérrez, director y uno de los actores protagonistas de la película «Rondallas» que llegará a los cines el próximo uno de enero.

Los invitados que visitan el programa de La1 suelen agasajar al presentador con presentes de lo más variopinto. Lo que no se esperaba Broncano era terminar el programa vestido de rondalleiro, con una pandereta en la mano y tocando «Thunderstruck» al son de la gaita, la caja, el bombo, el cristo y la charrasca.

David Broncano, con el chaleco de la rondalla ficticia Gran Sol creada para la película. / La Revuelta

El tema de AC/DC fue el germen de la película. La Rondalla de Santa Eulalia de Mos incluyó, bajo la dirección de Daniel Burgos- la canción en su repertorio en la temporada 2016/2017. Un vídeo con la interpretación de la pieza en el certamen de Redondela se hizo viral y llegó hasta el productor gallego Ramón Campos (detrás de producciones como Fariña). Este se lo mostró al cineasta, al que dijo: «¿Por qué no hacemos una película de esto?».

Patricia Pedrido Davila

El filme es una tragicomedia, género que domina Arévalo, en la que «el público se va a emocionar pero también se va divertir muchísimo», adelantó Javier Gutiérrez en La Revuelta. La ficción parte de un hecho dramático que golpea duramente a una pequeña localidad costera gallega: un naufragio en el que fallecen 7 de los 9 tripulantes del barco, entre ellos el patrón del barco y director de la rondalla local. El metraje arranca dos años después, cuando «deciden volver a montar la rondalla porque es lo que trae alegría, ilusión y sensación de comunidad. Y como juntos, a través de la música y de compartir un bien común, podemos superar los traumas del pasado», describió Arévalo.

Al término del programa, y como regalo a Broncano, irrumpió en el plató la rondalla ficticia creada para la película, Gran Sol, integrada mayoritariamente por miembros de la de Santa Eulalia de Mos y con músicos de otras agrupaciones. Su director es el mismo Daniel Burgos, que ejerció de asesor durante el proceso de escritura del guion y producción del largometraje y que firma parte de la banda sonora junto al grupo mosense A Vacaloura Vermella.

Con la expresividad que le caracteriza, Burgos dirigió a Gran Sol, a Broncano y al público, que entregado, panderetas en mano y dando palmas, coreó el tema que dio origen a la película.