La productora pontevedresa Emma Lustres, medalla de oro en los Forqué

La productora pontevedresa y cofundadora de Vaca Films, Emma Lustres, resultó galardonada con la Medalla de Oro en los premios Forqué 2025. El presidente de la Egeda, Enrique Cerezo, la elogió por su «gran talento» y por ser una profesional «de raza». «Tu nombre forma parte ya de la historia contemporánea del audiovisual de nuestro país», señaló.

Los Premios Forqué celebraron su 31 aniversario este sábado en una gala que tuvo lugar en el Palacio Municipal de Ifema Madrid y que arrancó recordando al actor Héctor Alterio, fallecido ese mismo sábado a los 96 años. Estos galardones abren la temporada de cine español que culmina con los Goya, en febrero ,en Barcelona.

Allí, tras recoger el galardón, Lustres, visiblemente emocionada, reclamó un «apoyo más fuerte» por parte de las instituciones y gobiernos, sin importar si son «de derechas, izquierdas, ultraderecha o ultraizquierda, para la industria audiovisual que permite «mejorar la sociedad».

«El cine tiene esa potencia de hacernos mejores, de mejorar la sociedad. Por eso, no acabo de entender que una industria como la nuestra, que tan bien le hace a este país, que nos representa tan bien por el mundo, que tantos espectadores consigue en tantos países, que es nuestra manera de mostrarnos al mundo, no tenga un apoyo más fuerte de nuestras instituciones y de nuestros gobiernos. Me da igual que sean de derechas, de izquierda, de ultraderecha o de ultraizquierda», indicó.

En la velada, «Los domingos» se alzó con el galardón al mejor largometraje de ficción y «Anatomía de un instante» fue considerada la mejor serie en los Forqué.

La cinta «Los Domingos», de Alauda Ruiz de Azúa, consiguió el Premio Forqué a Mejor Largometraje de Ficción al superar a «Maspalomas», «Sorda» y «Sirat», cinta española candidata al Óscar.

La cineasta Alauda Ruiz de Azúa, al recoger el galardón, aseguró que «Los Domingos» es una película «respetuosa», especialmente con los espectadores, a los que invita a sacar «sus propias reflexiones, pensar por sí mismo o reflexionar con otros».

El galardón a la mejor serie fue para «Anatomía de un instante», basada en el libro de Javier Cercas sobre el golpe de estado del 23-F, y dirigida por Alberto Rodríguez.