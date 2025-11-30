«‘Xente Marabillosa’ es un programa para disfrutar de lo mejor del ser humano»

¿Qué le atrajo inicialmente del formato de Xente Marabillosa y qué le motivó a asumir el papel de presentadora en Galicia?

El hecho de que fuese un formato consolidado con un trasfondo social tan importante era un regalo para cualquier presentadora, pero también un gran reto profesional. Asumir el papel de presentadora de XM ha sido fantástico, porque para mí es uno de los programas más increíbles que he podido tener entre manos en todos los años que llevo presentando. Es de por sí todo un premio.

El programa muestra reacciones reales de personas ante situaciones de injusticia. ¿Ha habido alguna situación que le haya impactado especialmente, que le haya hecho reflexionar a nivel personal?

Somos humanos, así que las situaciones de injusticia de alguna manera provocan reacciones en nosotros también. Empatizas con ellos, imaginas cómo reaccionarías tú o incluso te sientes identificada con lo que sucede. Para mí, la emoción más vinculada a este programa es la empatía, es el hilo conductor de XM. Muchas veces vemos situaciones en la sociedad en las que podemos pensar que somos poco solidarios o poco empáticos, pero XM te demuestra que somos muy empáticos; hay muchas personas que desmontan esa teoría de que la sociedad está cada vez menos humanizada.

¿Cómo gestiona emocionalmente las historias difíciles o conmovedoras?

En este programa, o fluyes y te dejas llevar o te bloqueas emocionalmente y entonces sería todo ficticio. Tiene que surgir de modo natural. Lo que pasa es que, como soymuy emocional, a veces lloro muchísimo. Pero por pura emoción, por esos momentos bonitos que hacen que se te erice la piel en ocasiones. ¿De qué manera navegar entre las emociones? Pues fluyendo y disfrutándolas, porque es un programa para disfrutar de lo mejor del ser humano.

¿Qué cree que diferencia a este de otros programas de entretenimiento o docurealidad?

Es un programa en clave positiva, que saca la mejor parte de las personas en situacioneas a veces duras. Creo que eso es lo que diferencia a XM de otros programas de entretenimiento. Es un programa cien por cien de servicio público en el que se evidencia la cara más amable de los gallegos y gallegas, en el que siempre va a haber perfiles con los que sentirnos identificados, y eso lo diferencia del resto de programas.

El formato fomenta valores como la empatía y la solidaridad. ¿Qué cambios o comentarios del público le han demostrado que el mensaje cala?

De los valores vinculados a XM, yo destacaría tres que son la empatía, la solidaridad y el respeto. ¿Quién no querría ser así?

¿Cómo es el proceso de preparación de cada programa?

El proceso de preparación es mucho más largo de lo que la gente se imagina. Desde la selección de casos, los temas, las entrevistas... aunque confieso que a mí me viene dado, yo no participo en la primera parte. Pero lo prefiero así, porque así lo vivo con mayor entusiasmo y las emociones surgen de manera sincera, sin imposturas.

En un formato que combina realidad, ficción dramatizada y reacciones espontáneas, ¿cuál es el mayor reto para usted?

El reto más grande es ser fiel a la realidad, que lo contemos todo tal cual ha pasado. Otro de mis retos principales es tratar de que las personas que asisten al programa se sientan como en casa.

¿Qué aprendizaje se lleva del comportamiento de la “xente” en situaciones límite?

Después de tres temporadas, sigo sorprendiéndome. Es increíble. Hay cosas que te tocan en lo más profundo, en lo personal, y otras de tipo más social que también despiertan emociones.

Galicia tiene un caráctery propio. ¿Cómo cree que se refleja en reacciones y comportamientos que vemos en el espacio?

Las gallegas y los gallegos nos caracterizamos por ser personas respetuosas, muy generosas y que sentimos nuestra tierra muy adentro. No sé si es porque hemos tenido que emigrar.