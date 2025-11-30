Atresplayer estrena la serie «Las hijas de la criada»

En 2023, Sonsoles Ónega conquistó el Premio Planeta con «Las hijas de la criada», una novela sobre una saga familiar en los primeros tercios del siglo XX. El galardón (y el renombre de la autora, la reina de las tardes televisivas españolas) la llevaron a convertirse rápidamente en un ‘best-seller’ que ahora se transforma en una serie, bajo el mismo título, que hoy, 30 de noviembre, estrena Atresplayer.

Ambientada entre Galicia y la Cuba colonial, narra la historia de unas mujeres adelantadas a su tiempo que logran dejar su sello en una empresa familiar, en una época en la que a las féminas no se las permitía ser las dueñas de sus vidas. «Son unas mujeres muy luchadoras, resilientes, que además se apoyan entre ellas, con sororidad», destaca Alain Hernández, que interpreta al patriarca del clan protagonista, Gustavo Valdés.

Empoderamiento

El actor recuerda que ese empoderamiento no era algo demasiado común. «No podemos caer en: Ah, pues ya en esa época eran así de luchadoras y conseguían todo lo que se proponían. Sí, algunas lo lograron, pero eran las menos, precisamente por el machismo tan normalizado que había», recalca quien fuera protagonista de «Sueños de libertad».

La trama comienza en 1900, cuando dos niñas nacen prácticamente a la vez en el pazo gallego de Espíritu Santo. Una es hija del adinerado matrimonio Valdés, don Gustavo (Alain Hernández) y doña Inés (Verónica Sánchez), mientras que la otra es fruto de la infidelidad del patriarca del clan con la criada, Renata (Carlota Baró).

Son Clara (Judith Fernández) y Catalina (Martina Cariddi), dos bebés a los que el destino les deparará un futuro muy diferente al que vendría marcado por su cuna. Todo tiene que ver con una venganza que sacudirá la vida de las dos pequeñas, y que hará que doña Inés tenga que sobrevivir al desamor y al dolor del abandono. Eso no será ningún impedimento para que no consiga mejorar las condiciones de trabajo de las obreras.