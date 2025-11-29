Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El 70% de los españoles siguen la actualidad por televisión

Efe

Madrid

Casi siete de cada diez personas se informan a través de la televisión, aunque los jóvenes de 16 a 24 años prefieren seguir la actualidad porlas redes sociales. Son datos del «Panel de hogares» de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), realizado mediante una encuesta a 5.176 hogares y 8.709 personas sobre los medios que usan para informarse.

