«Sirat» acapara con «Sound of Falling» las nominaciones técnicas del Cine Europeo

La película española «Sirat», de Oliver Laxe, coproducida con Francia y la alemana «Sound of Falling», de Mascha Schilinski, acaparan las nominaciones en las ocho categorías técnicas de los Premios del Cine Europeo, que se entregarán el próximo 17 de enero en Berlín, al optar a cinco galardones, respectivamente.

«Sirat» opta a premios a mejor dirección de casting para Nadia Acimi, Luís Bértolo y María Rodrigo; mejor dirección de fotografía —Mauro Herce—; mejor edición —Cristóbal Fernández—; mejor diseño de producción —Laia Ateca—; y mejor diseño de sonido —Laia Casanovas—.

«Sound Of Falling» está nominada, al igual que el filme español, a la mejor dirección de ‘casting’ y a la mejor dirección de fotografía, mejor composición (banda sonora original), mejor diseño de vestuario y mejor maquillaje y peluquería.

Con «Sirat» en las distintas categorías compiten, además, «Sentimental Value», del noruego Joachim Trier, a la mejor dirección de ‘casting’; la francesa «The Stranger», de Manu Dacosse, a la mejor dirección de fotografía; y «Die My Love», de la británica Lynne Ramsay, y «Bugonia», del griego Yorgos Lanthimos, a la mejor edición. Y están nominadas también con «Sirat» a mejor diseño de producción, «Bugonia» y «Sentimental Value»; y, a mejor diseño de sonido, «Bugonia» y la película franco-tunecina «The Voice Of Hind Rajab», de Kaouther Ben Hania.

«Sirat», Premio del Jurado de Cannes 2025, aspira además a 4 de las 9 categorías más importantes de los Premios del Cine Europeo: mejor película, mejor dirección, mejor actor protagonista (Sergi López), y mejor guion, para Santiago Fillol y Oliver Laxe.