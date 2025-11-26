«Pensé que era bonito que algo hecho en Sant Iscle de Vallalta y Barcelona hubiera llegado a gente de la otra punta del mundo y que esa gente quisiera reconocerte desde allí», decía el actor barcelonés Oriol Pla cuando le preguntábamos por su primera reacción a su nominación a los Emmy Internacionales. La serie «Yo, adicto» (Disney+) ha llegado, ha calado hondo, fuera de nuestras fronteras: así se explica que finalmente Pla recogiera la preciada estatuilla en la ceremonia celebrada en la madrugada de ayer en el hotel Hilton de Manhattan, en Nueva York. Se convierte así en el primer actor catalán en recibir el galardón. Historia de las series y la interpretación de edsa autonomía

Oriol Pla y el documental de Rubiales triunfan en los Emmy Internacionales

En este drama cruento, pero de vocación ante todo curativa, el joven veterano de las tablas y pantallas españolas interpreta a (una versión de) Javi Giner, publicista que contó su via crucis con el alcohol y las drogas en unas celebradas memorias adaptadas por él mismo (con ayuda de Aitor Gabilondo, desarrollador de ‘Patria’) al formato serie. Tras abandonar un centro de desintoxicación y tocar el fondo más profundo, decide ingresar de nuevo para iniciar, esta vez sí, un nada sencillo pero necesario proceso de curación y redención en el que los compañeros y trabajadores del centro tienen un papel esencial.

En su discurso de agradecimiento, Pla dedicó el premio a Giner: «Nunca podré agradecértelo suficiente. Mereces vivir en voz alta, orgullosamente y maravillosamente», expresó el actor. «Es una historia de rehabilitación. Si estás sufriendo con alguna adicción y estás en un bosque oscuro, sigue adelante, ningún sentimiento es definitivo porque en el otro lado hay un regalo, estás tú», finalizó.

Pla no es el único gran actor de ‘Yo, adicto’ (también están ahí Nora Navas como la terapeuta del protagonista o Marina Salas como su mejor amiga en el centro, torrente de energía punk), pero es fácil que la mirada se desvíe, una y otra vez, hacia su vulnerable interpretación, para la que parece haberse despojado de toda autoconciencia. El actor se entrega a (se funde en) su personaje, como no puede ser de otro modo, con todo el cuerpo; es un seguidor de la escuela Lecoq y se vuelve a notar. Entre las escenas más memorables, ese baile desnudo al son del ‘Benvolgut’ de Manel, canción que nunca oiremos igual.

En los Emmy Internacionales competía con actores de la talla del británico David Mitchell (‘Ludwig’), el colombiano Diego Vásquez (‘Cien años de soledad’) y el indio Diljit Dosanjh (‘Amar Singh Chamkila’), pero la Academia Internacional de Artes y Ciencias de la TV supo reconocer el tour de force del actor barcelonés, quien ya contaba con dos premios Gaudí (mejor actor secundario por sus roles en ‘Incierta gloria’ y ‘Petra’), un Ondas (mejor intérprete masculino en ficción por su papel en ‘El día de mañana’) y un Feroz (también por su trabajo en ‘Yo, adicto’). ¿Será lo siguiente un Goya?

De la misma ceremonia de los Emmy Internacionales salió con premio (al mejor documental deportivo) «#SeAcabó: diario de las campeonas», la película de la tambiénb catalana Joanna Pardos sobre el escándalo del beso no consentido a Jenni Hermoso tras el triunfo de la selección española en el Mundial femenino de fútbol. Competía en su categoría con «Argentina ‘78», docuserie sobre el mundial ganado por la selección argentina en plena dictadura militar; «Chasing the sun 2», sobre el triunfo de Sudáfrica en la Copa Mundial de Rugby de 2023, y «Sven», sobre Eriksson, entrenador sueco de fútbol que falleció el año pasado de cáncer de páncreas.