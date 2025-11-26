«La frontera», un nuevo prisma en la acción contra la banda ETA

Javier Rey e Itsaso Arana nos llevan a la España de 1987 en La frontera, la nueva serie de Par Producciones para RTVE y Prime Video que se estrena en La 1 el próximo sábado 29 de noviembre.

Dirigida por María Pulido y Yolanda Centeno, la ficción se adentra en un tiempo donde el terrorismo era una sombra que oscurecía España, que afectaba también a las relaciones con Francia y que finalmente obligó a ambos países a colaborar en la lucha.

Creada por David Zurdo y Luis Marías, quien se encarga también del guion, la historia nos llevará durante sus cinco capítulos a parajes de San Sebastián, Marsella, Biarritz y París, recreando esa época y sus escenarios en localidades como San Sebastián, Getaria, Hondarribia, Irún y Renteria, además de Madrid.

Año 1987. Francia empieza a colaborar con España en la lucha antiterrorista. En contra de la opinión de la cúpula de ETA, que busca el diálogo, un pequeño grupo disidente decide atentar en París como venganza. A través de una de sus informadoras, el capitán de la Guardia Civil destinado en el País Vasco, Mario Sanz (Javier Rey), se entera de dicha acción en la capital francesa y, contra viento y marea, se embarca en un viaje para evitar que ocurra, a pesar de las órdenes de sus superiores y los múltiples problemas que se encontrará en su camino, donde también conocerá a Izaskun Bergara (Itsaso Arana), una profesora de Donosti con la que inicia una relación sentimental y que, finalmente, se verá implicada en la aventura.