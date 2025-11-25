El traductor Abraham Díaz gana el premio a la mejor subtitulación en gallego

El traductor Abraham Díaz López recibió el premio ATRAE a la mejor subtitulación en gallego por su trabajo en la serie «Emily en París», en la entrega celebrada en A Coruña de estos galardones, con los que la Asociación de Traducción y Adaptación Audiovisual de España reconoce la excelencia en la traducción y adaptación de producciones audiovisuales al castellano, gallego, catalán y euskera. Además de Díaz, graduado en Traducción e Interpretación por la Universidad de Vigo (UVigo), la película «Des» recibió el galardón a la mejor traducción y adaptación para doblaje en gallego.

En un momento clave para la profesión, ATRAE lanza la campaña «Por una traducción humana», que busca visibilizar el papel fundamental de estos profesionales. Al respecto, el colectivo sostiene que la inteligencia artificial (IA) generativa no puede sustituir la creatividad ni la sensibilidad cultural de quienes traducen y adaptan contenidos audiovisuales.

«No nos oponemos a las nuevas tecnologías, pero rechazamos la IA generativa como sustituto del trabajo profesional, porque precariza, desvaloriza y pone en riesgo la propiedad intelectual y la privacidad», sostienen desde la asociación.