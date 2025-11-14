El comensal más exigente de la televisión, en un restaurante de Vigo: «Esta vez no hubo prueba de eliminación»
Pepe Rodríguez, uno de los jueces del programa culinario de TVE 'Masterchef', visitó la ciudad en las últimas horas y acudió al establecimiento Detapaencepa
El cocinero Pepe Rodríguez, que forma parte del jurado de 'Masterchef', programa que emite desde hace años la televisión pública RTVE, ha visitado Vigo. Así lo atestiguan las fotos del mediático chef, junto al personal del restaurante Detapaencepa, que ha publicado en las últimas horas el establecimiento, situado en la calle Ecuador, en sus redes sociales.
«Un auténtico placer tenerlo en casa y disfrutar de un rato tan agradable. Queremos agradecerle su cercanía, sencillez y buen humor. Da gusto encontrarse con personas que disfrutan de la mesa sin formalismos y con una sonrisa de esas que contagian», se relata en la publicación del establecimiento con respecto a la visita del chef toledano.
En cuanto a su faceta de juez culinario, el mensaje del restaurante vigués matiza, de manera irónica que «esta vez no hubo prueba de eliminación», aunque no descartan tirar de su comensal más exigente en proyectos futuros: «Si algún día organizamos un concurso gastronómico, ya sabemos quién puede estar en el jurado».
Detapaencepa es uno de los seis restaurantes que hay en Vigo con la etiqueta de «Recomendados», que cada año concede la Guía Michelin España (En España hay 67, en este 2025 ). La prestigiosa plataforma gastronómica reseña el establecimiento vigués como un «dos negocios en uno». Y es que el local tiene dos estancias en las que se alberga un bar de tapeo y el restaurante en sí mismo «de cocina tradicional actualizada, con tapas, raciones, grandes clásicos y platos más elaborados, como las Manitas de cerdo con tartar de carabinero o su sabroso Jabalí estofado, con setas y pasta Gnocchi Sarda», explica la Guía Michelin.
Uno de los chefs más televisivos
Desde el año 2013, Pepe Rodríguez es parte del jurado, junto a Jordi Cruz y Samantha Vallejo-Nágera, del programa de TVE MasterChef , un espacio que se ha hecho un hueco casi imprescincible en la parrilla televisiva, tanto en sus versiones de anónimos, como en las de famosos y de niños, y en el que sus participantes concursan por ser el mejor cocinero. Pero además, el chef toledano regenta 'El Bohío' situado en Illescas, su localidad, un restaurante con una estrella Michelin.
