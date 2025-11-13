La deportista viguesa Desirée Vila mostrará su lado más dulce en el 'reality' repostero de la cadena pública

La cadena pública TVE acaba de anunciar el elenco de celebridades que participará en su próximo concurso repostero para el prime time, Top Chef: dulces y famosos, sucesor de Bake Off: famosos al horno que presentará Paula Vázquez.

La presentadora de Ferrol no será la única gallega presente en las cocinas de la cadena, ya que, entre los concursantes de esta edición, destacan tres celebridades de la comunidad.

La viguesa Desirée Vila ha sido una de las caras de este talent show elegidas para competir por el premio final. La atleta paralímpica anunciaba su presencia en el programa a través de sus redes sociales, mostrando la motivación que para ella supone su participación: «¡Qué ganas tenía de daros esta noticia!»

'Storie' de Desi Vila en su cuenta de Instagram anunciando su presencia en el 'reality' de TVE. / Instagram

La viuda de Camilo José Cela, la coruñesa Marina Castaño, y el exconcursante de Operación Triunfo el santiagués Roi Méndez también participaran en este reality culinario, elenco en el que destacan otros rostros de sobra conocidos como el de la colaboradora del corazón Belén Esteban o el de los actores Antonio Resines y Mariano Peña (Mauricio Colmenero en la serie Aída).

La lista de concursantes, según el comunicado que ha emitido el ente público este jueves, se completa con la influencer Ivana Rodríguez, la estrella del drag Samantha Ballentines, la actriz de La que se avecina Eva Isanta, la también extriunfita Natalia Rodríguez, el actor de La promesa Alejandro Vergara, y el exfutbolista Tote Fernández.

Siguiendo la práctica de este tipo de reality shows, cada episodio del programa, producido por RTVE en colaboración con Boxfish, los participantes deberán demostrar sus habilidades con la repostería para superar retos culinarios, desde elaborar postres clásicos hasta inventar los pasteles más creativos. Todas sus creaciones serán evaluadas por un grupo de jueces, que valorarán el sabor, técnica y presentación de cada uno de ellos.