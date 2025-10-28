Audiencias 27/10/2025
'El Hormiguero' arrolla y lidera con su programa 3.000 y después cede a 'MasterChef Celebrity' el control de la noche
El programa de Pablo Motos celebra por todo lo alto su efeméride y logra impulsar a 'Renacer'
Redacción Yotele
'El Hormiguero' celebró anoche su programa 3.000 por todo lo alto. El show de Pablo Motos recibió a Laura Pausini y congregó al 19,2% del público, arrollando a sus rivales, que quedaron sin ninguna opción. Más de 2,1 millones seguidores se dejaron sorprender con una noche mágica para el programa de Antena 3 y la artista italiana.
Además, el programa logró impulsar a 'Renacer', que después anotó un 13,2% y 667.000 espectadores. Enfrente, 'MasterChef Celebrity' tomó el control de la noche con un 13,3% y 630.000 televidentes, una vez acabado el aniversario de 'El Hormiguero'.
Por la tarde, 'El diario de Jorge' confirma estar en uno de sus mejores momentos al registrar un buenísimo 11,1% y 856.000 adeptos.
PRIME TIME
Antena 3
El Hormiguero: 19,2% y 2.189.000
Renacer: 13,2% y 667.00p
La 1
La revuelta: 11,4% y 1.363.000
MasterChef Celebirty: 13,3% y 630.000
Telecinco
Supervivientes All Stars: Última hora: 7,6% y 883.000
Cine 5 estrellas: La última llamada: 6,9% y 434.000
Cuatro
First Dates: 6,4% y 805.000 / 7,5% y 897.000
Objetivo: París: 5% y 391.000
laSexta
laSexta Clave: 4,5% y 535.000
El Intermedio: 6,6% y 814.000
El Taquillazo: Los mercenarios: 5,3% y 357.000
La 2
Cifras y letras: 4,9% y 610.000 / 6,6% y 844.000
Cine Clásico: Los comancheros: 2: 3,2% y 326.000
Cine: Toda la verdad: 2,3% y 105.000
LATE NIGHT
Antena 3
Renacer: 6,8% y 144.000
Telecinco
Cine: El hombre invisible: 6,7% y 161.000
laSexta
Cine: Herida abierta: 4,4% y 109.000
Cuatro
Objetivo: París: 5,3% y 252.000
Alert: 3,1% y 89.000
El Desmarque: 1,5% y 26.000
TARDE
Antena 3
Sueños de libertad: 14% y 1.167.000
Y Ahora Sonsoles: 10% y 747.000
Pasapalabra: 20,8% y 2.161.000
La 1
Directo al grano: 11,1% y 873.000
Valle Salvaje: 12,4% y 855.000
La promesa: 13,5% y 1.012.000
Malas lenguas: 10,8% y 977.000
Aquí la tierra: 12,2% y 1.289.000
Telecinco
El tiempo justo: 8,5% y 649.000
El diario de Jorge: 11,1% y 856.000
Agárrate al sillón: 8,1% y 845.000
laSexta
Zapeando: 6,7% y 542.000
Más Vale Tarde: 5,8% y 431.000
Cuatro
Todo es mentira: 6,3% y 491.000
Lo sabe, no lo sabe: 5,1% y 393.000
La 2
Saber y ganar: 2,1% y 182.000 / 6,5% y 569.000
Grandes Documentales: 3,6% y 276.000
Malas lenguas: 6,6% y 477.000
Mi casa flotante: 2,1% y 190.000
Grandes diseños: 2,4% y 259.000
MAÑANA
Antena 3
Espejo Público: 11,4% y 294.000
Cocina Abierta de Karlos Arguiñano: 18,5% y 857.000
La ruleta de la suerte: 21,5% y 1.522.000
La 1
La Hora de La 1: 16,8% y 353.000
Mañaneros 360: 16% y 478.000 / 12,2% y 956.000
laSexta
Aruser@s: 15,6% y 238.000 / 16,8% y 390.000
Al Rojo Vivo: 7,9% y 275.000
Telecinco
La mirada crítica: 8,9% y 163.000
El programa de Ana Rosa: 12,9% y 330.000
Vamos a ver: 9,7% y 601.000
Cuatro
Alerta Cobra: 0,7% y 13.000 / 1,6% y 33.000 / 2,8% y 69.000
En boca de todos: 6,5% y 195.000
La 2
El cazador stars: 1,3% y 85.000
INFORMATIVOS
Tarde
Antena 3 Noticias 1: 22,7% y 2.053.000
Telediario 1: 14,5% y 1.311.000
Informativos Telecinco 15H: 9,8% y 883.000
laSexta Noticias 14H: 8,5% y 663.000
Noticias Cuatro 1: 6,3% y 439.000
Noche
Antena 3 Noticias 2: 20,6% y 2.512.000
Telediario 2: 12,5% y 1.521.000
Informativos Telecinco 21H: 6,6% y 814.000
laSexta Noticias 20H: 6,8% y 666.000
Noticias Cuatro 2: 5% y 486.000
RÁNKING
Diario: Antena 3 (15,3%), La 1 (12,7%), Telecinco (8,6%), laSexta (6,6%), Cuatro (5,4%), La 2 (3,5%).
Mes: Antena 3 (12,9%), La 1 (12,3%), Telecinco (9,4%), laSexta (5,9%), Cuatro (5,8%), La 2 (3,1%).
- La repentina muerte de la camionera e influencer gallega Oti Cabadas conmociona al mundo del transporte
- Feria con mayúsculas en Portugal: Valença celebra Santos de Cerdal
- Vecinos del acusado del crimen de Coia dicen que era increpado por la víctima
- Condenan por intrusismo a un falso médico que atendió 9 días en Urgencias del hospital Álvaro Cunqueiro
- Últimas horas del anticiclón en Galicia: un tren de borrascas dejará una semana pasada por agua
- Vigo agranda (todavía más) su Navidad: todas las novedades de la ciudad de las luces navideñas 2025
- Encuentro en Ourense del de los centros de Carmelitas
- Multas de hasta 250.000 euros por construir un acceso ilegal en una carretera autonómica