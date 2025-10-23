Netflix confirma por sorpresa la segunda temporada de «Animal», la serie del momento rodada en Galicia

Animal, la comedia rural gallega protagonizada por el compostelano Luis Zahera y rodada en Santiago y alrededores tendrá segunda temporada.

La buena noticia, todavía sin fecha confirmada, la ha dado a conocer Netflix por sorpresa al compartir este martes en sus redes sociales, apenas 18 días después de su estreno, un divertido vídeo en el que el reconocido intérprete gallego y la otra gran protagonista de la serie, Lucía Caraballo, anuncian en las calles de Madrid, con el humor que durante los nueve capítulos de la primera entrega nos ha sacado más de una carcajada, un casting para ovejas. Sí, sí, como lo lees. Esperemos que ninguna tenga dislexia o mire raro.

Miles de ovejas llegan a Madrid con un sueño: convertirse en estrellas. #AnimalNetflix tendrá segunda temporada. La primera, ya disponible. pic.twitter.com/T4wABppbV6 — Netflix España (@NetflixES) October 21, 2025

Lo que está claro es que, con esta noticia, se confirma lo que todos los fans de Animal esperaban: la renovación de la serie.

Fenómeno mundial que traspasa pantallas

Aunque fijándose uno en los datos, tampoco es de extrañar. Desde su estreno, Animal se situó en el top 1 de series más vistas en España e, incluso, lleva dos semanas en el top 10 global de series de habla no inglesa, llegando en la última semana de la que se tienen datos a ser la segunda ficción de habla no inglesa más vista en el mundo.

'Animal, segunda serie de habla no inglesa más vista en Netflix en todo el mundo / Netflix

Pero Animal no solo es un fenómeno mundial seguido por millones de personas y alabado en redes sociales, sino que también es un fenómeno que traspasa pantallas. Prueba de ello ha sido la creación de una cuenta de empresa de la tienda-boutique Kawanda –escenario principal de esta ficción rodada en localizaciones gallegas como Santiago y zonas del área de influencia de la capital gallega como Dioño (Touro), Ponte Maceira, Arzúa, Teo y Vedra– en Google Maps como si fuera un negocio real, perfil que sitúa la tienda en la calle Polonia 10, en el polígono de Costa Vella y que todavía luce la fachada que podemos ver en la serie.

Cuenta de Google Maps de la tienda Kawanda, escenario principal de la serie 'Animal' / Google Maps

Pero eso no es todo, y es que lo más sorprendente es que esta cuenta de empresa –que tiene una valoración de 4,4 sobre 5, mucho mejor de la que solían dejar los clientes que acudían al veterinario Zahera– recoge decenas de reseñas cómicas de usuarios que aseguran haber acudido a la clínica de mascotas para recibir atención del veterinario más temperamental del audiovisual. «Fui a la tienda para que Zahera cuidara de mi cobaya, y en cambio conseguí la ayuda de Nuno, un veterinario extraño. Una serie muy buena», escribe Alberto Domínguez. Otros, como Fernando Villaverde, dejan testimonios más surrealistas: «Llegué con mi canario que padece disfobia de género... tardó dos horas en llegar y se negó a recetar antidepresivos. Pepe —así se llama mi canario— está muy molesto, a veces vuelve borracho del bar y ya casi no hablamos».

Está claro que la creatividad de los comentarios no tiene límite y, visto el anuncio de Netflix de renovar la serie Animal, serán muchos más los clientes que dejen alguna que otra reseña en la cuenta de empresa de la tienda-boutique Kawanda. Eso sí, si son malas o buenas dependerá del temperamento del veterinario de muy malas pulgas al que pone cara Luis Zahera.