Netflix confirma por sorpresa la segunda temporada de «Animal»

«Animal», la comedia rural gallega protagonizada por el compostelano Luis Zahera y rodada en Santiago y sus alrededores tendrá segunda temporada. La buena noticia, todavía sin fecha confirmada, la ha dado a conocer Netflix por sorpresa al compartir ayer en sus redes sociales, apenas 18 días después de su estreno, un divertido vídeo en el que el reconocido intérprete gallego y la otra gran protagonista de la serie, Lucía Caraballo, anuncian en las calles de Madrid, con el humor que durante los nueve capítulos de la primera entrega nos ha sacado más de una carcajada, un casting para ovejas. Sí, sí, como lo lees. Esperemos que ninguna tenga dislexia o mire raro.

Lo que está claro es que, con esta noticia, se confirma lo que todos los fans de «Animal» esperaban: la renovación de la serie.

Aunque fijándose uno en los datos, tampoco es de extrañar. Desde su estreno, «Animal» se situó en el top 1 de series más vistas en España e, incluso, lleva dos semanas en el top 10 global de series de habla no inglesa, llegando en la última semana de la que se tienen datos a ser la segunda ficción de habla no inglesa más vista en el mundo. Pero «Animal» no solo es un fenómeno mundial seguido por millones de personas y alabado en redes sociales, sino que también es un fenómeno que traspasa pantallas. Prueba de ello ha sido la creación de una cuenta de empresa de la tienda—boutique Kawanda—escenario principal de esta ficción rodada en localizaciones gallegas como Santiago y zonas del área de influencia de la capital gallega como Dioño (Touro), Ponte Maceira, Arzúa, Teo y Vedra. Pero eso no es todo, y es que lo más sorprendente es que esta cuenta de empresa —que tiene una valoración de 4,4 sobre 5, mucho mejor de la que solían dejar los clientes que acudían al veterinario Zahera— recoge decenas de reseñas cómicas de usuarios que aseguran haber acudido a la clínica de mascotas para recibir atención del veterinario más temperamental del audiovisual.