Un redondelano «de Vigo» y una aspirante de Pontevedra ya están en las Batallas de 'La Voz'

La pasada semana avanzábamos en FARO la presencia de la viguesa Antía Pinal en las Audiciones a ciegas de 'La Voz' de este próximo viernes 24 de octubre, después de un vídeo adelanto de esa última gala, previa a la fase de las Batallas.

Será este viernes cuando la estudiante de arquitectura, que en ocasiones regala su instrumento vocal en la calle Príncipe de la ciudad olívica, se enfrente a los 'coaches' de esta séptima edición del concurso de talentos, en su versión de adultos.

«Fueron 3 castings y ahora me enfrento al definitivo, con el que siempre soñé.... Por eso, pase lo que pase, tengo que estar orgullosa de lo que he conseguido. Que si he participado en este programa siempre ha sido por la ilusión de cantar y compartir música, no para demostrar que merecemos estar ahí», expresó la propia Antía en una publicación que, en las últimas horas, ha subido a su perfil de Instagram, compartiendo fotos, sentada en uno de esos sillones de los jueces.

Las galas de esta fase del programa son grabadas así que la incógnita ya estaría despejada antes de que se resuelva durante su emisión. Pero los participantes deben guardar un estricto silencio sobre el devenir de su concurso, de ahí que Antía prefiera ser cautelosa ante el optimismo que podamos mostrar: «No te vengas arriba, solo estate atenta», nos confesó.

A las 22.00 horas en Antena 3, el plató vivirá su última noche de estos castings, en una noche decisiva en la que Malú, Pablo López, Mika y Sebastián Yatra lucharán por las últimas voces que completarán sus equipos.

De lograr que, al menos, uno de ellos pulse el botón con su interpretación de 'Confieso', la canción de Kany García que versiona la viguesa este viernes, se uniría a otros dos talentos gallegos que en la penúltima gala de castings ya han logrado convencer al jurado del programa.

«Soy de Redondela, que está en Vigo»

Uno de ellos es Ángel González, un amante del arte y autodidacta en diferentes disciplinas, procedente de «Redondela, que está en Vigo», explicó este aspirante en el vídeo previo a su actuación. No sabemos cómo habrá caído en el municipio pontevedrés de los puentes esa matización algo equívoca. No obstante, su referencia a la ciudad olívica no fue con intención de ofender, si no para ubicar su origen con una referencia toponímica más conocida. Y en definitiva, Redondela forma parte del área metropolitana de Vigo, ciudad que volvió a mencionar cuando los 'coachs' preguntaron por su procedencia, una vez hubo terminado su actuación.

En lo musical, el joven artista apostó por una canción muy especial y demostró a los pocos segundos su gran potencial. Angel interpretó ‘Peter Pan’ de El canto del loco con una voz tan particular que Sebastián Yatra y Pablo López pulsaron el botón casi al comienzo del tema.

El malagueño fue el primero en definir su emoción: «Lo más bonito que te puede pasar hoy es escuchar una voz que está totalmente quebrada, pero que canta desde otro lado», destacó, señalando el enorme potencial de Ángel. «Me encantaría estar cerca de ti», añadió, intentando convencerlo para unirse a su equipo.

Sebastián Yatra, por su parte, explicó el motivo por el que giró su silla: «Hay que hacer que la voz te dure mucho tiempo, porque cantando así vas a sufrir mucho», le dijo, proponiéndole ser la persona que le ayude en ese camino.

Finalmente, Ángel González eligió al artista colombiano como su 'coach', desatando su alegría. El redondelano se presentó con un 'lukazo', como así definió alguno de los miembros del jurado, con una falda como prenda más destacada, muy aplaudido por los artistas de las sillas. En ese punto, confesó que era creación y diseño propio, algo que les sorprendió todavía más.

De su tasca, al plató de 'La Voz'

La pontevedresa Sofía, más conocida como ‘Sisi’, fue otra de las grandes sorpresas de la noche. Antes de subirse al escenario, durante su presentación previa, la participante de la ciudad del Lérez comentó su faceta de hostelera al frente de 'La Tasca de Sisi', un restaurante que combina la comida tradicional gallega con toques de fusión culinaria, donde, en ocasiones, su propìetaria sale de la barra para amenizar con su voz la velada de sus clientes.

Y es que para esta joven emprendedora la música es su pasión y así lo demostró al interpretar ‘Contigo’ de Joaquín Sabina, en la versión de Valeria Castro.

Durante la actuación, Malú no pudo evitar emocionarse: «Tiene algo especial», comentó, mientras el resto de los 'coaches' seguían atentos a cada verso.

Pablo López, indeciso, esperó hasta el último instante para pulsar el botón, justo antes de que terminara la canción.

El momento más anecdótico llegó cuando Sisi terminó de cantar sin saber que el artista malagueño había pulsado el botón en la última nota de la canción: «¿Te giraste?”», preguntó la gallega con una acento inconfundible, al ver que el público coreaba el nombre de Pablo.