Políticos en televisión
'Todo es mentira' felicita a Ayuso por su cumpleaños y la presidenta de Madrid responde comprometiéndose con su visita a plató
La líder del PP madrileño ha contestado a la felicitación del programa de Risto: "el más simpático de la tele"
Kevin Rodríguez
'Todo es mentira' tuvo esta tarde el amable gesto de felicitar a Isabel Díaz Ayuso por su cumpleaños. El programa envió un pequeño mensaje a través del móvil de Esperanza Aguirre, colaboradora asidua del formato.
"No, si te digo que 'Todo es mentira' se va a quedar cómo uno de los programas más simpáticos de la televisión...las cosas que pasan. Y aquí estamos recién llegados a Texas, 10 de la mañana y como si llevara toda la vida despierta, voy a tener un cumpleaños de 31 horas", contestó la líder conservadora.
Después de eso, Esperanza quiso saber si el presentador quería contestarle, y él no dudó en hacerlo. Envió otro audio en el que se interesaba por cómo estaba comiendo allí y preguntaba si podrían llamarlo para cantarle el cumpleaños feliz. “Estoy bien, me traje un pequeño táper con algo que suelo desayunar siempre. ¿Qué pensabais?”, bromeó entre risas.
"¿Si aumentamos la amabilidad podemos aumentar las posibilidades de que venga al programa? ¿Qué te parece si la llamas y cantamos todo el plató el 'Cumpleaños feliz'?", lanzaba al aire el defensor..
"Presi, aquí todo el mundo te quiere mucho, pero lo que quieren es que vengas al programa", le comentó Aguirre. La respuesta Ayuso dejó sorprendidos a todos los presentes en plató al decir "va a ser una propuesta irrechazable después de esto".
- La parcela de la antigua estación de bus de Vigo será un espacio de encuentro social
- La ruta más bonita de Galicia: pasarelas sobre el río y un paisaje de película
- Un incendio calcina por completo un piso en Vigo
- Rescatan de aguas de la ría el cadáver de un motorista que sufrió un accidente en la PO-11 en Pontevedra
- Muere la mujer de Vilagarcía arrollada por una vaca en el San Froilán de Lugo
- Galicia tendrá una de las cuatro fábricas europeas que harán IA experimental
- Así ha sido la exclusiva boda de la hija de Antonio Banderas y Melanie Griffith: móviles prohibidos, famosos por doquier y un incidente inesperado
- Vierten 1,5 toneladas de residuos en garrafas en Moaña y la empresa investigada afronta hasta 100.000 euros de multa