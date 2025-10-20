Manu hace historia en Pasapalabra tras 361 programas y sus primeras palabras son para su abuela: «Ella me está viendo».

Parecía inalcanzable el récord de permanencia que dejó Orestes Barbero. Sin embargo, nada es imposible. Manuel Pascual comenzó a participar el 18 de mayo de 2024, sin saber entonces cuán lejos podría llegar. Ahora ya lo ha descubierto: con 361 programas, Manu se ha convertido en el concursante más longevo en toda la historia de Pasapalabra.

Roberto Leal ha pedido «fanfarria fuerte y aplauso tremendo» para celebrar un hito tan importante e histórico. Desde ahora, Manu irá marcando, con cada tarde que siga jugando, el nuevo récord de longevidad en Pasapalabra. «De todas las cosas que pensé vivir, ésa no estaba en mi sueño y me he tenido que despertar para seguir soñando», ha afirmado, visiblemente emocionado, antes de El Rosco.

El madrileño ha dado las gracias a todos los que le han «apoyado» y «soportado», especialmente a su familia. Además, ha mandado un mensaje especial a su abuela, Sandra, porque siempre veía Pasapalabra con ella antes de que él mismo se convirtiera en protagonista y ahora ella está disfrutando de verle hacer historia. Roberto Leal ha preguntdo al concursante pro su abuela, con quien Manu veía siempre el programa y una de las «culpables» de que el joven haya hecho historia en los concursos de la televisión en España.

Manu ha recordado como su abuela siempre veía el programa antes de que estuviera él y de que no se «pierde ninguno» ahora que su nieto lucha por el bote.

Superar los 360 programas en Pasapalabra es mucho más que una simple marca. Manu ha conquistado un récord, un hito que deja una huella muy difícil de superar. Dos de las personas que han compartido todo o gran parte de este camino del madrileño son Roberto Leal y Rosa. «Se merece todo lo bueno que le está pasando», asegura el presentador.

Hay un adjetivo sobre Manu que parece clave: «Constancia». Roberto cree que el concursante es «referente» para los aspirantes que llegan al plató y también destaca una cualidad que comparte con Rosa: «Han venido sin expectativas y se están dando cuenta de que están haciendo historia, peor creo que no terminan de creérselo». Por su parte, Rosa sabe tan bien como su compañero que «esto es un maratón que requiere mucha constancia en el estudio y también mental». Por eso, el récord que ha alcanzado Manu le parece «impresionante», más aún al apuntar que empezó «desde cero, como novato».