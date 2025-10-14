Así es BBC Player, la nueva ventana al entretenimiento británico incluida en Movistar Plus+

Este miércoles 15 de octubre, la oferta de producción británica se multiplica para los clientes de Movistar Plus+. La plataforma da la bienvenida a BBC Player, con más de 700 horas de contenidos seleccionados del catálogo de BBC Studios, la compañía de producción y distribución de contenido de la prestigiosa cadena pública del Reino Unido, la BBC. Esta nueva oferta, a la que podrán acceder gratuitamente los abonados al servicio de fibra de Telefónica, supone un paso más en el acuerdo de colaboración en España de ambas empresas.

Diseñado específicamente para el público español y disponible en castellano, BBC Player contará con series, documentales de naturaleza, programas de estilo de vida y otros contenidos de entretenimiento.

Imagen de la primera temporada de 'Crimen en el paraíso' / BBC

Entre los títulos disponibles desde su lanzamiento se incluyen los documentales de Louis Theroux, como 'Historias de Los Ángeles', 'Vida al límite' y 'Louis Theroux Entrevista'; producciones de historia natural como 'David Attenborough y el dinosaurio gigante', donde Sir David Attenborough viaja a Argentina para el descubrimiento del dinosaurio más grande conocido, y 'Diario de los grandes felinos', que sigue la vida de los tigres y leones africanos en Kenia.

Documentales, concursos y series

También estará disponible 'Hoteles increíbles: la vida más allá del vestíbulo', que muestra lo que sucede en la trastienda de los alojamientos más extraordinarios del mundo. La oferta se completa con famosos concursos como 'El rival más débil' y 'Ultimate Wedding Planner'.

En ficción destaca el drama criminal 'Padre Brown' y las temporadas completas de la popular franquicia 'Paraíso' ('Crimen en el paraíso', 'Crimen más allá del paraíso' y 'Regreso al paraíso'), cuyos nuevos episodios se estrenarán en primicia en BBC Player.

Imagen de la serie 'Padre Brown' / BBC

Coincidiendo con este lanzamiento, BBC Lifestyle (dial 93) hace su debut en España a través de Movistar Plus+. El canal ofrecerá a los espectadores una colección de programas de hogar, decoración, viajes y estilos de vida: desde la inspiración de 'DIY SOS' y 'Casas señoriales' hasta títulos de aventuras como 'Las desventuras de Romesh Ranganathany' y 'Steve Backshall’s Extreme Mountain Challenge'.

BBC Earth

También se incorpora a la plataforma española BBC Earth (dial 86). Con más de 120 horas de contenidos doblados al español, el canal presentará la mejor programación de documentales de BBC Studios, desde impactantes producciones de historia natural hasta programas de ciencia e investigación. Entre los títulos destacados se incluyen '60 encuentros letales', 'Expedición Tigre' y 'Polar Bear: Spy on the Ice'.

Anna Sansom y Catherine McClements, en 'Regreso al paraíso' / COSMO

BBC Lifestyle y BBC Earth se suman a los canales de BBC Studios ya disponibles en la plataforma: BBC Series (dial 32), Top Gear (dial 34), BBC History (dial 84) y BBC Food (dial 92) lanzados en enero de este año.

La alianza de BBC Studios y Movistar Plus+ comenzó hace 10 años. Desde entonces, la plataforma de Telefónica ha estrenado en exclusiva en España desde los grandes documentales de naturaleza y ciencia bajo el sello BBC Earth, como 'Planeta Tierra III' y 'Mamíferos', hasta series como 'Time' (temporada 2) y 'Blue Lights'.