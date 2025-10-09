Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

A viguesa Bea Saiáns analiza a gordofobia nunha serie da plataforma web de A Galega

Deportistas, psicólogas e escritoras falan ao redor dos mitos sobre os transtornos alimentarios e a presión social para ser magras

María Von Touceda é crítica de arte e aparece no terceiro capítulo de «Réxime» . | B.S.

Mar Mato

Vigo

A gordofobia é o eixo da serie documental que amosa a plataforma web de A Galega baixo o título de «Réxime». Trátase de tres capítulos con varios extras a maiores que se poden ver en streaming no sitio www.agalega.gal. A directora foi a fotógrafa e cineasta viguesa Bea Saiáns que rodou na Asociación Cultural A Morada en Vigo.

A serie supón un híbrido entre os programas de cociña e o documental xa que amosa á chef Raquel Ogando a preparar diversos pratos mentres tres persoas en cada capítulo expoñen a súa relación coa comida ou o seu corpo. Alén diso, tamén opinan sobre como percibe parte da sociedade as devanditas relacións.

As persoas elixidas para disertar e saborear os pratos que prepara a chef abranguen dende deportistas de elite a escritoras, psicólogas ou investigadores. Tamén se atopa o músico vigués Kaixo ou a campioa mundial de halterofilia sub23 Irene Blanco.

No primeiro episodio –que leva o título «Onde vai o amor cando a beleza desaparece?», atopamos a escritora Andrea Nunes; o sociólogo e investigador queer David Amarelo e a psicóloga Lucía Trigo.

Sinala esta última que «nos medios vemos un corpo determinado e entendemos que ese é o corpo que temos que chegar a ter». Tamén engade que un dos «mitos» dos transtornos alimentarios é pensar que o padecen mulleres novas porque son «máis superficiais ou que queren ser máis guapas». Puntualiza que, en realidade, hai «moitas patoloxías» no transfondo, que inclúen o xaxún ou sentir culpa por comer.

Andrea Nunes sinala que «nós, por seren gordas, estamos penalizadas socialmente». Relata que aínda que ela se queira a si mesma, ao saír á rúa e atopar mensaxes de «violencia» contra ela polo seu corpo experimenta que «é moi difícil que eu me queira».

No caso de David Amarelo, este defende que «é interesante pensar o amor alén da beleza entendendo que esta é moi central para o amor pero non exclusiva».

No seguinte capítulo da serie de Bea Saiáns —quen vén de participar no festival Intersección cunha curta—, Adri Guede reflexiona que «a gordofobia é o menosprezo constante a unha persoa gorda simplemente polo feito de ser gorda».

A ex-ximnasta Aroa Davila relata como comezou a percibir dende pequena a presión social para controlar o que comía. Así, no primeiro campionato de España ao que acudiu –tiña sete ou oito anos– cando ían comer un prato de pasta e o camareiro lles preguntou se querían pan, as adestradoras vetaron este último. Como nena, Aroa interpretou que o pan non era un alimento axeitado para ela. Anos despois, «foi a psicóloga a que me dixo que tiña un transtorno alimentario», indica. A serie completa pode verse en AGalega.

TEMAS

