A viguesa Alba Saiáns analiza a gordofobia nunha serie da plataforma web de A Galega
Deportistas, psicólogas e escritoras falan ao redor dos mitos sobre os transtornos alimentarios e a presión social para ser magras
A gordofobia é o eixo da serie documental que amosa a plataforma web de A Galega baixo o título de «Réxime». Trátase de tres capítulos con varios extras a maiores que se poden ver en streaming no sitio www.agalega.gal. A directora foi a fotógrafa e cineasta viguesa Alba Saiáns que rodou na Asociación Cultural A Morada en Vigo.
A serie supón un híbrido entre os programas de cociña e o documental xa que amosa á chef Raquel Ogando a preparar diversos pratos mentres tres persoas en cada capítulo expoñen a súa relación coa comida ou o seu corpo. Alén diso, tamén opinan sobre como percibe parte da sociedade as devanditas relacións.
As persoas elixidas para disertar e saborear os pratos que prepara a chef abranguen dende deportistas de elite a escritoras, psicólogas ou investigadores. Tamén se atopa o músico vigués Kaixo ou a campioa mundial de halterofilia sub23 Irene Blanco.
No primeiro episodio –que leva o título «Onde vai o amor cando a beleza desaparece?», atopamos a escritora Andrea Nunes; o sociólogo e investigador queer David Amarelo e a psicóloga Lucía Trigo.
Sinala esta última que «nos medios vemos un corpo determinado e entendemos que ese é o corpo que temos que chegar a ter». Tamén engade que un dos «mitos» dos transtornos alimentarios é pensar que o padecen mulleres novas porque son «máis superficiais ou que queren ser máis guapas». Puntualiza que, en realidade, hai «moitas patoloxías» no transfondo, que inclúen o xaxún ou sentir culpa por comer.
Andrea Nunes sinala que «nós, por seren gordas, estamos penalizadas socialmente». Relata que aínda que ela se queira a si mesma, ao saír á rúa e atopar mensaxes de «violencia» contra ela polo seu corpo experimenta que «é moi difícil que eu me queira».
Nós, por seren gordas, estamos penalizadas socialmente»
No caso de David Amarelo, este defende que «é interesante pensar o amor alén da beleza entendendo que edsta é moi central para o amor pero non exclusiva».
No seguinte capítulo da serie de Alba Saiáns -quen vén de participar no festival Intersección cunha curta-, Adri Guede reflexiona que «a gordofobia é o menosprezo constante a unha persoa gorda simplemente polo feito de ser gorda».
A ex-ximnasta Aroa Davila relata como comezou a percibir dende pequena a presión social para controlar o que comía. Así, no primeiro campionato de España ao que acudiu –tiña sete ou oito anos– cando ían comer un prato de pasta e o camareiro lles preguntou se querían pan, as adestradoras vetaron este último. Como nena, Aroa interpretou que o pan non era un alimento axeitado para ela. Anos despois, «foi a psicóloga a que me dixo que tiña un transtorno alimentario», indica. A serie completa pode verse aquí: https://www.agalega.gal/videos/category/29420-rexime
- Giro en la jubilación anticipada: la Seguridad Social recurre a las 'cotizaciones en la sombra'
- La DGT inicia en Galicia una campaña especial para controlar las distracciones al volante
- Tendencias actuales en los negocios de Vigo: más de una treintena de locales se traspasan en la ciudad
- Galicia en alerta por el avispón oriental: cómo reconocerlo, qué hacer si lo ves y dónde avisar
- Marmma nace en Porriño para relanzar más de 65 años de historia del granito
- Tesoros forestales para (no) perderse en otoño
- La fuga de médicos a Vithas deja casi sin personal a Dermatología de Povisa
- O Buraco: medio siglo de sabor, historia y valentía