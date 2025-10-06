Temporada 9
'La isla de las tentaciones' calienta motores con dos programas especiales antes de su estreno
El programa de Sandra Barneda vuelve tras su edición más viral y pone fecha de estreno a sus especiales previos
Redacción Yotele
'La isla de las tentaciones 9' ya está en boxes y prepara su llegada a Mediaset después de que Montoya anunciara el regreso del programa durante la gala de 'Supervivientes All Stars'.
El reality, que emitió durante el primer trimestre del año su temporada más viral gracias a la participación del sevillano, ya tiene fecha de estreno para sus dos especiales, que servirán de preludio a la novena temporada.
'La isla de las tentaciones. El casting' se estrenará mañana 7 de octubre a las 20:00 horas en la plataforma Infinity del grupo audiovisual mostrará cómo se desarrollaron las pruebas de selección tanto para las parejas como para los solteros y solteras.
A este especial le seguirán dos entregas del ya clásico, 'Rumbo a La Isla de las tentaciones' donde conoceremos las identidades de los nuevos protagonistas de esta edición.
- Un juez de Vigo ordena activar el protocolo de acoso laboral hacia una profesora
- Grandes cadenas de hostelería se interesan por el local más codiciado de Porta do Sol
- Termas Chavasqueira reabren 6 años después del incendio que las redujo a cenizas
- Marmma nace en Porriño para relanzar más de 65 años de historia del granito
- Camino real, carretera de Ourense o Castilla... así ha cambiado la Avenida de Madrid de Vigo
- El Balaídos para el Mundial 2030 mantendrá la misma fachada y está blindado en el PXOM
- Tesoros forestales para (no) perderse en otoño
- Galicia en alerta por el avispón oriental: cómo reconocerlo, qué hacer si lo ves y dónde avisar