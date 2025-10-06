«Las hijas de la criada» llegará el próximo 30 de noviembre a Atresplayer

Atresmedia ya tiene fecha de estreno para lo que será una de sus grandes apuestas de la temporada, Las hijas de la criada, adaptación de la exitosa novela con la que la periodista y presentadora Sonsoles Ónega ganó el Premio Planeta 2023. Una serie compuesta por ocho capítulos que llegará el próximo 30 de noviembre a la plataforma de streaming Atresplayer. Tras ello, se espera que esta ficción de Buendia Estudios Canarias dirigida por Menna Fité y Alejo Flah llegue al prime time de Antena 3, aunque todavía no hay nada confirmado.

Por la publicación del cartel oficial de la serie a finales de agosto, ya pudimos ver a las actrices Verónica Sánchez, Carlota Baró, Martina Cariddi y la gallega Judith Fernández en la piel de Inés, Renata, Catalina y Clara respectivamente.

Ellas serán las protagonistas de un drama que nos trasladará a principios del siglo XX ofreciendo un retrato de la época —ambientado en un pazo gallego y en una Cuba de pasado colonial— lleno de amores prohibidos, traiciones, envidias y, sobre todo, secretos.

La historia arranca en 1900, momento en el que, en el pazo de Espíritu Santo, llegan al mundo dos niñas, Clara (Judith Fernández) y Catalina (Martina Cariddi). La primera es hija de Renata (Carlota Baró), criada de los Valdés, y don Gustavo (Alain Hernández) y doña Inés (Verónica Sánchez). Completan el reparto de esta adaptación para la pequeña pantalla actores de la talla de Álex Villazán, Tomy Aguilera, Álex Gadea, Fran Nortes, Camila Bossa y Alejandro Vergara, así como los gallegos Xoel Fernández, Federico Pérez, Alicia Armenteros, Iolanda Muiños, Roque Ruiz, Adrián Ríos, Carlos Villarino y Alba Loureiro.

La serie se grabó en distintas localizaciones de Galicia, Madrid y Canarias. Unos rodajes, finalizados en julio, que dan testimonio según la productora de la belleza de los paisajes gallegos.