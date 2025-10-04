Azúcar Moreno, a Manuel Jabois: «Esta viaxe a Pontevedra é do máis bonito que vivimos»
O xornalista galego descobre os recunchos da que foi a súa cidade ás irmás Salazar
Este sábado é a gran noite de ‘A miña gran cidade’. A Televisión de Galicia emitirá ás 21:50 horas una nova entrega do programa co xornalista e escritor Manuel Jabois como anfitrión das Azúcar Moreno en Pontevedra e, seguidamente, ás 23:00 horas outro novo capítulo con Sergio Pazos como guía de Las Supremas de Móstoles en Ourense.
Pontevedra convértese no escenario dunha combinación tan improbable como irresistible: Manuel Jabois tratará de conquistar cos encantos da cidade a dúas convidadas de luxo, as irmás Encarna e Toñi Salazar, coñecidas en todo o mundo como Azúcar Moreno.
A priori, dúas formas de entender a vida ben distintas. El, galego xornalista afiado da prensa estatal; elas, un dúo histórico da música española con máis de 45 anos de carreira. Mais a conexión é inmediata. «Aos cinco segundos de velas dixen: que tías máis enrolladas», confesa Jabois. «Parece que o coñecemos de toda a vida», devolve Toñi.
«Pontevedra é para quedar»
«Sempre que hai unha cámara diante, póñome nervioso», confesa antes de comezar. Aínda que asegura coñecer ben a súa cidade, tamén admite que segue a perderse polas súas rúas. As Azúcar Moreno, pola súa parte, chegan con ganas de descubrila con calma: «Viaxamos por medio mundo e en realidade, de cada cidade, coñecemos o hotel e o escenario», din entre risas.
«Estamos motivadísimas, sentímonos moi cómodas aquí en Pontevedra», engaden ilusionadas.
A primeira parada é na praza de abastos. Para Jabois, se queremos «coñecer unha cidade é importante saber qué se move alí, cómo se comunica a xente, cómo se vende, qué se merca…». As irmás Salazar quedan fascinadas: «Namoramos do mercado, é como un debuxo».
Os veciños non tardan en recoñecelas, acércanse a falar e mesmo se arrancan a cantar. «O lugar é bonito pola xente!», comentan emocionadas. «É para estar agradecida a todos os pontevedreses, grazas de corazón. Aquí teñen dúas amigas para sempre», sentencian.
Na segunda experiencia, o trío percorre as rúas do casco histórico, dende a casa de Valle-Inclán ata a praza de Teucro. «Esta cidade ten historias en cada recuncho», explica o anfitrión.
O momento máis simpático chega cando entran nunha tenda local e proban roupa con entusiasmo. «Levámolo todo, imos poñelo nos concertos, que a xente o saiba!», proclaman as Azúcar Moreno. O seu anfitrión convídas e reivindica orgulloso que «hai que defender o comercio local de Pontevedra».
«É como se nos coñecésemos de toda a vida»
O percorrido segue pola Alameda e o parque das palmeiras, onde Jabois sorprende cunha anécdota histórica: «A finais do XIX, por aquí paseaban os pontevedreses, con tres carrís segundo a condición social de cada un». Encarna queda abraiada: «Non podo crer que houbese un carril para saber con quen podías facer amores e con quen non!».
A visita ás ruínas do Convento de Santo Domingo engade solemnidade e, mesmo alí, seguen recibindo agarimo popular e peticións de fotos. Mais o punto álxido chega á mesa. O anfitrión, que admite comer cedo («na casa podo facelo ás once e media»), leva as artistas ao restaurante As Campás, un dos seus recunchos máis queridos.
O menú abre cun polbo á feira, «o prato nacional», en palabras de Jabois. «A gastronomía fala moito do lugar», resume Encarna, mentres Toñi non se corta: «Hoxe comémolo todo». Entre pratos e confidencias, comparten tamén o que supón atopar galegos en Madrid ou españois no estranxeiro, «como ver un familiar», din elas.
«É como se nos coñecésemos de toda a vida», admite Jabois, xa plenamente conquistado pola súa complicidade.
Onde todo comezou
A visita marcha máis que mellor, salvando un detalle: o tempo. No contador quedan escasos minutos e aínda falta a última experiencia das Azúcar Moreno en Pontevedra. Antes de lanzarse a ela, comentan o transcurso da xornada, un día completo onde ambas partes recoñecen que naceu unha amizade.
«Falamos de cousas moi interesantes e persoais», confesa Encarna sobre as conversas con Jabois. «Se precisas unha psicóloga, chama as Azucre Moreno», bromean.
Como colofón, na derradeira experiencia Jabois leva as súas convidadas á redacción do Diario de Pontevedra, nunha homenaxe aos seus albores como xornalista. Aínda que 15 anos nesa redacción son algo máis que uns comezos, son media vida.
«Sempre é moi emocionante. De súpeto teño 20 anos, percorrendo ese corredor, chegando á redacción, indo á miña cadeira…», comenta con nostalxia. Alí visitan o seu antigo escritorio, onde busca e rebusca na procura do seu boneco de Shin Chan.
Tanto Toñi como Encarna perciben a emoción nos ollos de Jabois nesta visita á súa antiga redacción, onde todo comezou para el. Alí preséntalles o director Miguel Ángel Rodríguez, ao que lle piden con retranca que mova fíos para conseguir un concerto en Pontevedra. «Se non o fai o alcalde, facémolo nós!», bromea Rodríguez.
«Para nós foi moi bonito ir ao sitio onde comezou a súa carreira, o seu soño e compartir con el ese reencontro», comenta Encarna.
Pero non é un momento de recordos e emocións só para Jabois. O xornal, avisado da visita polo equipo do programa, ten preparados varios momenentos de hemeroteca do icónico dúo que espertan tamén a nostalxia das irmás Salazar.
«Esta viaxe a Pontevedra é do máis bonito que vivimos», recoñecen sinceras. «É unha auténtica obra de arte o que tedes aquí».
Tras unha xornada intensa e chea de complicidade, queda a gran pregunta: marcharán ou quedarán en Pontevedra? «Eu quero que queden porque Pontevedra é unha cidade máxica e, como dixo Castelao, a medida de tódalas cousas», resume Jabois.
As irmás Salazar tamén deixan pistas: «Pontevedra namorounos, dicímolo de corazón, é unha pasada esta cidade». «Se deciden marchar ao final do programa, bloqueo o seu número de teléfono», ameaza en brincadeira o xornalista. A decisión final, este sábado ás 22:00 na TVG.
