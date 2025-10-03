Del éxito al escarnio
'Equipo de investigación' se adentra en la caída de Simón Pérez, el mítico viral de las hipotecas a tipo fijo
Gloria Serra reconstruye cómo un vídeo viral sobre hipotecas de 2017 acabó en ruina empresarial, humillaciones en directo y polémica mediática
Carlos Merenciano
Esta noche, viernes 3 de octubre, desde las 22:30 horas en laSexta, 'Equipo de Investigación' estrenará el reportaje “La caída del gurú de las hipotecas”, una investigación que promete mostrar la versión completa y desconocida del derrumbe público de Simón Pérez y Silvia Charro. Lo que comenzó como un vídeo viral explicando hipotecas a tipo fijo en 2017 acabó desencadenando uno de los linchamientos digitales más recordados de los últimos años.
Por primera vez, el equipo reconstruirá de principio a fin el camino que llevó a estos dos personajes del éxito mediático al fracaso: desde las burlas en redes y foros, hasta el colapso de su negocio en Macedonia y la exposición pública de sus caídas personales. Tal como adelanta la cadena, el reportaje incluirá testimonios de Pérez y Charro, entrevistas con inversores, especialistas en salud mental y derecho digital, y declaraciones del socio macedonio que rompe su silencio.
Simón Pérez, tras años de altibajos, se mostrará reticente a revivir el vídeo que desencadenó todo. En un avance promocional del programa, aparece viendo el contenido en una tablet, comentando: “Prefiero no verlo, me da mucha pena… Voy a fumar” antes de salir del plano.
Ambos personajes protagonistas tratarán también el declive público de ambos, su paso por plataformas de streaming donde protagonizaron shows extremos, y los supuestos planes empresariales oscuros que les “contrataron” en Macedonia. El reportaje plantea una pregunta incómoda: ¿quién es responsable cuando la autodestrucción se transforma en espectáculo?
- Una mujer se rompe la pierna en la nueva pasarela de madera de acceso a una cala de Samil: «No había barandilla y el suelo era resbaladizo»
- La niña milagro: el hospital Álvaro Cunqueiro salva a una embarazada y su bebé con una cirugía con parada circulatoria
- Cuatro flamencos descubren uno de los rincones más bellos de la ría de Vigo
- África, la niña milagro con padrinos en el Chuvi
- Davila 02/10/2025
- Incapacitan a un técnico de Stellantis para su trabajo sentado pero no para otros empleos: «Es una insensatez»
- El Día de la Policía altera y colapsa el tráfico en Vigo: calles cortadas, desvíos y escapatorias desde la AP-9
- La Policía Nacional condecora a Abel Caballero en el día de su patrón