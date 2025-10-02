Manuel Jabois bailará al ritmo de Azúcar Moreno en la nueva edición de 'A miña gran cidade'

El programa de la TVG, «A miña gran cidade», regresa este sábado a las 22.30 con u nuevo episodio de su segunda temporada. En esta ocasión, el escritor y periodista, Manuel Jabois, mostrará los encantos de Pontevedra a las hermanas Toñi y Encarna Salazar, el mítico dúo de Azúcar Moreno.

Después de que el capítulo de la semana pasada nos trajese a la curiosa pareja formada por Norma Duval y David Perdomo paseando por A Coruña, el periodista y el dúo musical disfrutarán de un día lleno de música y risas por la Boa Vila.

Como se ha podido ver en el avance ofrecido por la TVG, el curioso trío visitará el mercado de la ciudad y distintas tiendas en un episodio que promete ser de los más divertidos de la temporada.

El dúo musical pondrá a cantar y bailar a los pontevedreses mientras el escritor las guía por los rincones más particulares de una ciudad que conoce bien. Quienes quieran disfrutar de las risas y la alegría que se percibe en ese avance, tendrán que esperar al próximo sábado a las 22.30 horas.

¿Conseguirá Jabois que las hermanas se queden en Pontevedra o decidirán volver a su casa? Lo único seguro es que los espectadores quedarán encantados con la conexión y la «buena conexión» de este particular grupo.