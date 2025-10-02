Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Manuel Jabois bailará al ritmo de Azúcar Moreno en la nueva edición de 'A miña gran cidade'

La ciudad del Lérez será la protagonista del nuevo episodio, en el que se juntarán al escritor y periodista gallego con las hermanas Salazar

Manuel Jabois guía a las Azúcar Moreno por Pontevedra en un nuevo programa de «A miña gran cidade»

TVG

R. V.

El programa de la TVG«A miña gran cidade», regresa este sábado a las 22.30 con u nuevo episodio de su segunda temporada. En esta ocasión, el escritor y periodista, Manuel Jabois, mostrará los encantos de Pontevedra a las hermanas Toñi y Encarna Salazar, el mítico dúo de Azúcar Moreno.

Después de que el capítulo de la semana pasada nos trajese a la curiosa pareja formada por Norma Duval y David Perdomo paseando por A Coruña, el periodista y el dúo musical disfrutarán de un día lleno de música y risas por la Boa Vila.

Como se ha podido ver en el avance ofrecido por la TVG, el curioso trío visitará el mercado de la ciudad y distintas tiendas en un episodio que promete ser de los más divertidos de la temporada.

El dúo musical pondrá a cantar y bailar a los pontevedreses mientras el escritor las guía por los rincones más particulares de una ciudad que conoce bien. Quienes quieran disfrutar de las risas y la alegría que se percibe en ese avance, tendrán que esperar al próximo sábado a las 22.30 horas.

¿Conseguirá Jabois que las hermanas se queden en Pontevedra o decidirán volver a su casa? Lo único seguro es que los espectadores quedarán encantados con la conexión y la «buena conexión» de este particular grupo.

