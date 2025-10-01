«Sigo fiel a mi música y estilo, soy mi propio ‘show’ y quiero que lo disfruten»

¿Se siente feliz de volver?

He regresado después de 9 años, he venido siempre desde 1995 hasta 2019, pero la época del covid fue un gran parón. Me encanta Ibiza, su cultura, su gente, me encanta España, pero voy a Ibiza porque es mi lugar espiritual.

¿Ha cambiado mucho la escena musical en este tiempo?

Durante estos años mucha gente sentía un vacío porque no venía, ahora que he vuelto todo tiene sentido otra vez. Ver a los amigos es increíble. Parecía raro que no estuviera, había gente que me preguntaba por ello sin ni siquiera estar aquí, porque en la mente de la gente siempre estuve aquí, porque mi legado ha permanecido. Me siento muy a gusto, el público está encantado con mi presencia y eso es muy reconfortante.

¿Qué le ha llamado la atención?

La sociedad está cambiando. Al principio escuchábamos música hippie, luego el electro pop, el dance, el balearic sound, después el tech music y el tech house... Hay miles de sonidos dentro de la música de baile de hoy en día y no podemos ponerle un nombre a todas. A mí me gusta llamarle dance music porque oyes un ritmo y bailas. Todos hemos cambiado. Vengo aquí desde que tengo 26 años, estaba experimentando la música y disfrutaba los clubes, los sonidos, los DJ, la belleza de la isla y todavía no pinchaba, desde el vinilo hasta la era digital todo se ha transformado mucho, la música no es tan creativa ahora, se echa de menos el sonido de una guitarra, un saxofón, una trompeta o los instrumentos.

¿Ha sido difícil para usted cambiar su estilo único para adaptarlo a los nuevos tiempos y generaciones o mantiene sus ritmos y estilo?

Siempre que pincho en un club me tengo que adaptar de todas formas así que siempre me mimetizo. Quiero darle a la gente lo mejor de mí y pongo mi alma en lo que hago desde el primer día. He pinchado funky, disco, house, techno..., durante estos años, pero he seguido la idea de mi propio sonido. Siempre he sido un líder, no un seguidor, aunque sea en detrimento de tu carrera, no pasa nada. Si la gente entiende que eres fiel a ti mismo, que no estás actuando porque sacaste una canción de éxito viene a escucharte y te seguirá siempre porque quieren escuchar tu estilo y lo haces de forma honesta y sincera.

¿En qué ha basado su éxito?

Llevo pinchando 46 años, si solo pinchara hits comerciales no sería tan popular ahora. Con mi ritmo y mi estilo he creado un sonido que es como una iglesia, mi idea es que cuando oigas mi música, ya sea techno, house, old-school, balearic, guitarra, piano, sientas que es mi viaje y mis sentimientos lo que quiero compartir con los demás, eso me hace ser un individuo diferente, si me dedicara solo a tocar una cosa no sería yo mismo. Estoy abierto a todo y quiero que el publico que me sigue haga ese viaje musical conmigo, eso es lo que lo me hace tan especial.

Usted está muy familiarizado con la música de la isla. ¿Cómo puede ser que se mantenga como la Meca de la música electrónica?

Puedes ir a Mykonos y ver algunos clubes, pero no es lo mismo, aquí tienes mucha variedad y diversidad de clubes y estilos musicales. La isla es sinónimo de música electrónica, todos los DJ del mundo tienen que pasar por aquí y pinchar para ser alguien. Los fans siempre vuelven porque hay algo especial para todo el mundo, restaurantes, amigos, bares, playas, para niños, jóvenes y mayores y eso lo hace único

Usted es de los pocos DJ que hace partícipe al público de su ‘show’, que la gente todavía baile y mantiene un tempo alto en todo momento para que no estén constantemente usando el móvil

Es terrible, pero el problema es que todo el mundo tiene un teléfono, no es que estén todo el rato grabando porque no es posible, si algo no lo pueden explicar lo graban, pero el resto del tiempo pueden bailar, moverse, comentar. En mi época vivías la experiencia, bailando los unos con los otros. Antes me concentraba solo en pinchar, ahora, además, lo que hago es bailar y así disfruto yo al igual con la música.

Parece que últimamente las proyecciones, luces y el espectáculo son más importante que el propio DJ.

En mi noche no hay mucha producción, solo están las luces del club y a veces les digo que las bajen porque así hay menos distracción y ver la representación de lo que quiero, que vean mi show. Los visuales son muy buenos pero son una distracción para todos. En producciones muy activas es lo que la gente espera, el humo, las luces, los audiovisuales, los muñecos y los fuegos artificiales. En mi espectáculo no saben qué va a pasar.

¿Se puede reinventar la industria de la música para sobrevivir y competir con las nuevas tendencias y tecnologías?

Siempre he sido fiel a mi pasión, a mi sonido y a mi estilo, hay que hacerlo lo mejor posible, preguntarse a uno mismo si lo haces por la visibilidad, por los likes o por tu amor por compartir la música que te gusta. Lo he hecho por el amor por la música y el compartir, no se trata de qué voy a hacer después, siempre he pensado de la misma manera. Trato de que la pista esté llena y lo consigo porque selecciono la música de manera muy especial.

¿Trabaja en nuevos proyectos?

Voy a escribir un nuevo libro y a grabar un documental donde se menciona mucho la isla de Ibiza porque es un lugar muy significativo para mí y mis shows en directo de música electrónica. He hecho muchos ya, acabo de realizar uno en Alemania que ha sido un éxito y estoy preparando los de 2026. Si trabajas duro las cosas suceden de una forma adecuada. Tengo ganas de volver el año que viene a UNVRS, esta temporada ha ido muy bien y la gente también lo ha disfrutado. Estoy encantado de mi regreso porque lo echaba mucho de menos.

Introduce canciones de corte latino de diferentes maneras, ¿le gusta la música latina?

Por supuesto, uno de mis favoritos es Carlos Santana. En mis sesiones de Space podías escuchar ese sonido acogedor mezclado con techno y house; también fusiono otros ritmos latinos. Me encanta porque te hace bailar, vibrar e involucrarte con la otra persona, te hace sentir que estás en Sudamérica, es un sonido isleño del Caribe y te transporta allí. Nací en Barbados y tengo alma y ritmo latinos también.

¿Cómo fue su experiencia en el último Festival de Burning Man?

He asistido al Burning Man desde 2008 y en los últimos tiempos he sido fundador de mi propio campamento en el Playground. Es como una comunidad de gente artística que aporta algo diferente y especial, el último festival fue un poco duro por el mal tiempo. En mi show, por la mañana pongo canciones originales de James Brown, Aretha Franklin y más artistas soul y funky, esto lo convierte en algo muy legendario porque nadie pincha ese tipo de música hoy en día.

¿Con qué sueña ahora?

Siempre he soñado que mis padres estuvieran orgullosos de mí y creo que lo he conseguido. Ahora mismo sueño que la gente respete la música y a los que trabajan duro, que vean que es un modelo a seguir también para ellos. Hay una energía interesante en el mundo de la escena musical.