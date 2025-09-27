Norma Duval, en 'A miña gran cidade': «O único que lle pido á xente nova é que non perda a súa identidade»
Con David Perdomo de anfitrión, a célebre actriz e presentadora descubre as súas anécdotas con Lola Flores, Umbral, Alain Delon, Richard Gere ou Don Johnson nunha nova entrega do progrrama 'A miña gran cidade', hoxe sábado as 22.30 horas na TVG
A Televisión de Galicia emite esta noite, ás 22.30 horas, unha nova entrega de A miña gran cidade desde A Coruña. O anfitrión é o actor e cómico David Perdomo, “o koruño” por excelencia, que recibe á gran vedete Norma Duval. El ten só unha hora e catro experiencias para convencela de quedar na cidade herculina. Ela chega coa mente aberta: “Quero que me sorprendan”.
A xornada arrinca nos xardíns de Méndez Núñez, que lle espertan recordos da infancia a Perdomo: “A este parque traíame o meu avó”. Durante o paseo, a vedete destaca a fermosura da nosa lingua “Encántame o galego, enténdoo perfectamente, mágoa que non poida falalo. O galego é moi doce, moi agradable cando falades”. É máis, cre firmemente que todos deberiamos ter “unha noción de galego, catalán e éuscaro”.
Pero decontado esperta o fenómeno fan nas rúas herculinas. Veciños e turistas achéganse a Norma Duval con naturalidade, como quen reencontra unha amiga de toda a vida. Norma responde aos saúdos e afagos con amabilidade: “A min gústame a xente. Son unha personaxe algo familiar para eles”. Perdomo, abraiado, comenta á cámara: “Eu son da Coruña, algunha persoa coñéceme, pero estando Norma… Como mola ser un ninguén! Unha señora preguntoume se podía facerse unha foto con ela como se eu fose o de seguridade!, di sorprendido: “como non sexa o de seguridade da porta pequena do Imaxinarium”..
A chuvia sorpréndeos a medio paseo e o coruñés teme pola continuidade da experiencia, pero Norma non perde a compostura e destaca o importante que é apreciar os lugares tamén pasados por auga: “Dá igual que chova, esta cidade é bonita de todas as maneiras”.
Duval, plantada por Richard Gere
O segundo alto no camiño é en La Marina by María, onde Perdomo quere presumir de boa mesa coruñesa. Alí presenta á súa convidada a María, a dona do local, unha muller que lle resulta á vedete “unha emprendedora e forte”. Norma lánzase a falar de amizades e das súas anécdotas cos máis grandes: Lola Flores, Paco Umbral, Alain Delon…
Non tarda en saír o tema do mítico anuncio de Freixenet que ela protagonizou ata en tres ocasións. “No 1992 asinei para facelo con Richard Gere e quince días antes de gravalo, Richard Gere marchou cos lamas [tibetanos]”, lembra con humor. “Iso é terrorífico!”, solta Perdomo entre risas. Ela continúa: “Ao final fixeno con Don Johnson, guapísimo”, con quen tivo que gravar sen tacóns pola importante diferenza de altura. O cómico non resiste a retranca: “Chamádeme a min, Freixenet, que por tamaño caibo perfectamente de burbulla”. Aproveitando a visita á Coruña, ben podían cadrar con Gere para resolver o desaguisado.
A presión das redes sociais
Falando da evolución do mundo do espectáculo coa Internet e as redes, Norma reflexiona sobre o papel das redes sociais na presión da imaxe: “Hai que estar cos tempos, non podes quedar conxelada. O único que lle pido á xente nova é que non perda a súa identidade”.
A Perdomo preocúpalle tamén e recoñece que lle afectan os comentarios negativos que recibe de cando en vez. Pero Duval anímao a cambiar o seu xeito de ver as redes: “No teu Instagram non podes gustar a todo o mundo. Sendo público tes que asumir iso” e recoméndalle ignorar os insultos e as críticas baleiras: “Non merecen nin un segundo do teu tempo”.
No medio da sobremesa, Norma sorprende tamén con outra lembranza: a verdadeira historia detrás de Noelia, a famosa canción tan cantada por Nino Bravo. “A Noelia da canción era amiga miña. Co seu marido Santiago veu ao Folie a verme e dende entón fixémonos amigas. Augusto Algueró namorou platónicamente dela e, ao non conseguila, compuxo esta canción tan fermosa que logo popularizou Nino Bravo”. Un recordo que deixa a Perdomo coa boca aberta.
A que recende un teatro?
O momento máis teatral chega, como non, no Teatro Colón. Perdomo recorda as varias veces que o encheu co seu grande amigo Xosé Antonio Touriñán, tamén convidado do programa con Marián Mouriño. As butacas, a moqueta e os acabados elegantes do escenario fanlle revivir a Norma a súa época no Folies Bergère de París: “A función non se podía comezar ata que chegasen os bombeiros. Estes teatros teñen moita madeira!”.
A diva decide ensinar ao anfitrión a baixar unhas escaleiras “como unha vedete”: pés pegados aos chanzos, sen mirar ao chan e cunha lixeireza grácil. Perdomo lánzase sen medo. Consegue baixar, pero a elegancia non lle chega a tanto. Norma ri e valórao: “É moi botado para adiante, non o pensa e faino”.
E entón chega a verdadeira paixón de Perdomo: os perfumes da súa enorme colección. Instálanse no palco e introduce unha cata que parece un xogo secreto entre os dous. Pero antes, a petición da convidada, aventúrase a adiviñar o perfume da diva que o acompaña. E coa precisión dun amante experimentado do recendo, atina de cheo, para sorpresa de Duval: un Hermès.
Na escolma que trae o cómico, destaca polo contexto o Generation Godard, de Toskovat, un aroma marcado polo almiscre que recolle gustos a cine vello, cheiro de flocos de millo, vasos cartón e refresco de cola. Un recordo olfactivo da que fora a primeira vez do perfumista indo ao cine canda súa nai. “Cheira a vello!”, comenta Duval mentres ole con atención.
O último perfurme vén cun toque persoal: Stupid Sugar Daddy, a creación do propio anfitrión co perfumista Daniel Josier, unha aposta arriscada marcada polo nardo, o figo e té, entre moitas notas. A cara de Norma esperta un sorriso en David: “Gústame! Vou serlle infiel ao meu perfume con este, vouno por!”.
Perdomo sae da experiencia abraiado: “Estar facendo unha cata de perfumes con Norma Duval no Teatro Colón… Iso queda para min no corazonciño”.
De Orzán ao ximnasio
Por desgraza, no teatro gastan demasiado tempo e tan só quedan cinco minutos escasos no contador para a derradeira experiencia. O reloxo aperta e, cando todo apunta a unha sesión de surf no Orzán, Norma decide mudar os plans e leva a David ao hotel Meliá María Pita. Alí faille probar un traxe de electroestimulación, o seu segredo para manterse en forma. Perdomo súa a mares: “Unha calor, colega, que aínda que non lle dean ao electro xa súas. Suei como un porco!”.
O día remata cun balance positivo para a convidada: “Foi un día intenso, divertido, con emocións, choveunos, saíunos o sol, rimos moito… Pasámolo moi ben e é un gusto desfrutar dunha terra como é Galicia e A Coruña”.
Chega o final e Duval debe elixir se colle a maleta e queda no programa ou, porén, marcha co billete de volta a Suíza. “Quen non quere un retaco de ollos verdes que te leve pola Coruña? Aquí estou eu!”, saca peito Perdomo, que confía no seu bo labor como cicerone pola cidade. Pero Norma non o ten tan claro: “Teño compromisos estes días…”. A decisión final, esta noite na TVG.
