Los santos inocentes

Existen incontables formas de resucitar lo que amamos, pero el arte es la más completa, la única con eficacia probada, y viene con un extra: nos permite conectar con otras personas para que sientan lo mismo. A veces. Con la complicidad de las neuronas espejo y su querencia por la empatía, la creación artística permite reproducir los sentimientos y expandirlos.

En tiempos de autoficción, echar la vista atrás es ley. Gran parte de los artistas han reemplazado la cuestión del a dónde vamos por otras igual de relevantes, de dónde venimos y quiénes somos. La cineasta Carla Simón ha dedicado su filmografía, en especial su primer largo y el actual, unidos como el haz y el envés de una hoja, a explorar su genealogía familiar, imbricada en el estigma de dolencias que en su momento eran impronunciables para muchos y de unas drogas que consumieron a una generación que vivió rápido y falleció demasiado joven.

Hay relatos autobiográficos, como el de Xulia Alonso «Futuro imperfecto», en el que narra su convivencia y la de su pareja con la heroína y lo que la sustancia supuso en su vida, que podrían ser una referencia, pero en «Romería» no es una madre la que cede el relevo de la memoria a su hija, sino una hija la que busca a sus padres. Simón persigue un pasado que le fue hurtado. Deshace los pasos desde Cataluña para coser los hilos sueltos de la memoria en Vigo, escenario de parajes idílicos de su odisea. Bajo un rostro interpuesto, el de Llúcia Garcia, explora entre silencios y medias verdades cómo sus parientes lidiaron con un mundo en el que el amor y la enfermedad vivían supeditados al qué dirán.

Lo más destacable de «Romería», sin embargo, no se ubica en la cara más folletinesca, familiar, de relaciones y entuertos entre primos, tíos y abuelos, sino en un segundo bloque de la película, casi un largometraje diferente, uno más libre, que arranca cuando Simón le permite a su alter ego, Marina-Alicia, seguir al gato-conejo al Vigo de las Maravillas. Es entonces cuando surgen los milagros, cuando sucede la belleza. La emoción se concentra en esos tramos en que sus progenitores se reencarnan con los rostros de sus descendientes.

El logro de Simón es hacer que esos recuerdos reimaginados, psicotrópicos mediante, pero con una textura propia del realismo mágico, se fundan con naturalidad en los rostros, cuerpos y expresividad de sus dos jóvenes protagonistas, en un «revival» de la edad de la inocencia. La emoción alcanza el cénit en la escena, casi de videoclip, en la que los jóvenes de la movida derivan en acólitos de la Santa Compaña al ritmo de la música de «Siniestro Total».

Si en «Alcarrás» Simón caminaba pegada a la tierra, a la que asiste el poder de dotar de gravedad a los cuerpos y a las obras, en «Romería», no solo ahonda en su pasado, completando un díptico con «Verano 1993», sino también en la técnica y en el artificio. Aunque sus imágenes prenden con fuerza en la retina, su impronta resulta más volátil.