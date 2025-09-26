Norma Duval y David Perdomo recorren A Coruña en un nuevo episodio de «A miña gran cidade»

Mañana, sábado, a las 22.30h los espectadores tienen una nueva cita en la TVG con «A miña gran cidade». Norma Duval visita A Coruña de la mano de su anfitrión, David Perdomo. Pero, ¿conseguirá el actor despertar en la vedete el deseo de mudarse a la ciudad?

Después de que en el anterior capítulo Boris Izaguirre y Rafa Durán disfrutaran de un día lleno de lujos en Baiona, Duval y Perdomo pasarán un divertido día descubriendo la ciudad herculina entre perfumes, comida y muchas risas.

El actor y músico gallego le mostrará y explicará a Norma Duval los jardines de Méndez Núñez, Os Cantóns, el Obelisco, la Dársena da Mariña y la zona del puerto, entre otros lugares. También visitarán el Teatro Colón, donde se vivió uno de los momentos más destacados del programa.

La vedete es reconocida mundialmente por su facilidad para bajar las escaleras sin dejar de mirar al frente y enseñó a David Perdomo todos sus trucos, algo que después el cómico trato de replicar. El espacio teatral dio también pie a hablar sobre la etapa de Norma Duval como vedete en el 'Folies Bergère' de París y desveló a Perdomo algunas anécdotas de aquella época.

David Perdomo, Norma Duval y Noelia Rey, de derecha a izquierda, durante la grabación. / CEDIDA

David Perdomo descubre su gran colección a Norma Duval

Entre las muchas curiosidades que se irán conociendo a lo largo del programa sobre los protagonistas, destaca la habilidad oculta que posee David Perdomo. El actor se descubre como un enamorado de los perfumes, contando con una gran colección y una desarrollada capacidad para identificar qué fragancia ha utilizado cada persona. Le basta con acercarse un poco.

El músico logra identificar qué marca había utilizado Norma Duval ese día y, a pie de la conversación, quiso agasajar a la vedete con un perfume exclusivo que él mismo había creado.

Tras una completa mañana recorriendo las calles de A Coruña, comen en el restaurante La Marina. Allí, Perdomo quiso que Norma Duval probase de primera mano la gastronomía gallega y piden, entre otras cosas, empanada y zamburiñas.