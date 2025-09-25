Lágrimas, emoción, disculpas, humor, una determinada reivindicación de la libertad de expresión y la denuncia del «autoritarismo» creciente en Estados Unidos bajo la presidencia de Donald Trump. Todo eso y más dejó el martes en su retorno a las pantallas Jimmy Kimmel, el cómico estadounidense cuyo programa había sido suspendido «indefinidamente» la semana pasada por los ejecutivos de Disney tras presiones del Gobierno de Trump después de los comentarios del presentador sobre el asesinato del ultraconservador Charlie Kirk.

El huracán de protestas provocado por esa suspensión llevó a Disney a echar marcha atrás el lunes y Kimmel regresó con todos los ojos puestos en él. Y aprovechó para reivindicar la libertad de expresión, de la que la polémica le ha convertido ahora en referente e icono. «Lo importante no es este programa», dijo en un momento de su monólogo inicial. «Lo importante es que vivimos en un país que nos permite tener un programa como este».

Kimmel rozó las lágrimas o lloró, especialmente cuando se disculpó por los comentarios que originaron la polémica, en los que señaló a las supuestas motivaciones del asesino y a la politización del asesinato por parte de los conservadores. «Nunca fue mi intención reírme del asesinato de un hombre joven», defendió Kimmel, que también se emocionó extremadamente al recordar el perdón al asesino que el domingo expresó en el funeral la viuda de Kirk.

Kimmel se confesó en un momento «sobrepasado» por lo que sucedió, pero con millones de personas pendientes de él, trenzó un monólogo donde, tanto con humor como con agudeza, metió el dedo en la llaga del complicado momento que enfrenta EE UU. Y esa complejidad y dificultad quedaron subrayadas en algo más que sus palabras. Su programa no se pudo ver en cerca del 25% del país, donde dos compañías que emiten las afiliadas locales de ABC, incluyendo una propiedad de un declarado seguidor de Trump, decidieron no retransmitirlo.

Además, casi una hora antes de que se produjera la emisión, Trump se lanzó de nuevo al ataque contra la cadena ABC por devolver a Kimmel a antena con un mensaje en Truth Social. Y no lo hizo solo insultando al cómico, sino de nuevo volviendo a las amenazas de presión. Concretamente, lo hizo con una referencia a los 16 millones de dólares que ABC acordó pagarle para resolver una demanda que el presidente había puesto contra uno de sus presentadores.

Nada de eso afectó a Kimmel, que se dedicó durante casi 20 minutos, y luego en un gag de otros 10 donde colaboró Robert De Niro, a exponer la importancia de lo sucedido y a sacarle punta. El cómico quiso dar gracias no solo a colegas y fans que le han apoyado, sino también a personas en sus antípodas ideológicamente que habían criticado la suspensión de su programa y las presiones que la provocaron, «gente que no apoya mi programa ni lo que yo creo pero apoya mi derecho a compartir esas creencias en cualquier caso».

Entre ellos destacó al senador Ted Cruz, que denunció como «mafiosos» los métodos del presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones, Brendan Carr, que llegó a presionar a Disney y ABC diciendo en un pódcast: «Podemos hacer esto por las buenas o por las malas».

«Aunque no estoy de acuerdo con mucha de esa gente en muchos de esos temas, e incluso algunas de las cosas que dicen me dan ganas de vomitar, hace falta coraje para hablar en contra de esta Administración. Lo han hecho y merecen crédito», dijo Kimmel sobre los republicanos y conservadores que tras la suspensión de su programa advirtieron contra la censura y la cancelación.