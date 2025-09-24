Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

AGalega.gal estrea a webserie «Destapando Casares» e emite, este venres, o arranque do OUFF

REDACCIÓN

Vigo

Desde esta semana, a plataforma AGalega.gal amplía a súa oferta con acceso aos mellores momentos dos programas de actualidade da TVG e novas incorporacións á súa programación dixital, como a estrea, hoxe, da webserie «Destapando Casares», creada polo alumnado de Comunicación Audiovisual de Pontevedra. A trama xira arredor da misteriosa conta @Destapando_Casares, que esperta intriga e desconcerto na Universidade Carlos Casares.

Outra das ofertas destacadas desta semana será a retransmisión, este venres, ás 20.00 horas, da gala inaugural do Ourense Film Festival (OUFF), que celebra a súa 30ª edición.

Ademais, AGalega.gal estreou este luns un novo capítulo do programa dixital ‘Estudante 360’.

