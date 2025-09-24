AGalega.gal estrea a webserie «Destapando Casares» e emite, este venres, o arranque do OUFF
REDACCIÓN
Vigo
Desde esta semana, a plataforma AGalega.gal amplía a súa oferta con acceso aos mellores momentos dos programas de actualidade da TVG e novas incorporacións á súa programación dixital, como a estrea, hoxe, da webserie «Destapando Casares», creada polo alumnado de Comunicación Audiovisual de Pontevedra. A trama xira arredor da misteriosa conta @Destapando_Casares, que esperta intriga e desconcerto na Universidade Carlos Casares.
Outra das ofertas destacadas desta semana será a retransmisión, este venres, ás 20.00 horas, da gala inaugural do Ourense Film Festival (OUFF), que celebra a súa 30ª edición.
Ademais, AGalega.gal estreou este luns un novo capítulo do programa dixital ‘Estudante 360’.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- El huracán Gabrielle apunta a Galicia, a donde llegaría convertido en borrasca
- Despedida de una tienda de Inditex en Vigo por insultar a compañeras y mandar a clientes a la competencia
- El aeropuerto de Vigo se convierte en el tercero de España en implantar un punto violeta
- A bordo de la «esclavitud moderna»
- Evacuados por el techo seis menores y la conductora de un autobús escolar que volcó en Ponteareas
- Okupas destrozan el piso a una señora de 91 años en Lavadores
- Cinco generaciones de una familia residen juntas en una casa de Baiona
- «Profe» de Primaria, de la UVigo... y ahora también en la UNED