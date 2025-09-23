Teo Cardalda retoma en Pontevedra su espectáculo en honor a Valle-Inclán

Teo Cardalda y María Monsonís vuelven a los escenarios con la gira «Descubriendo a Valle», un proyecto que vio la luz hace ya casi un lustro en forma de un libro-disco con nueve poemas de Ramón María del Valle-Inclán. El Multiusos de Moraña será este viernes 26 (21.00 horas) la primera escala de una gira que llevará a la pareja de músicos también a Mondariz (27 de septiembre, 22.00 Plaza de abastos); Forcarey (25 de octubre, 20.30, Auditorio de Soutelo de Montes) y Vilanova de Arousa (26 de octubre, 19.00 horas, Auditorio Valle Inclán), lugar de nacimiento del autor de «Luces de Bohemia».

Esta minigira de «Descubriendo a Valle» se enmarca en la iniciativa «Son Verán», de la Diputación de Pontevedra. Se trata de un ciclo de 13 conciertos en enclaves y espacios patrimoniales y paisajísticos de los ayuntamientos de la provincia. Son recitales en los que destacan las referencias a la tradición musical y literaria y a la música de ópera.

Este espectáculo musical teatralizado creado por Teo Cardalda y María Monsonís incluye poemas de Ramón María del Valle-Inclán y música de Teo Cardalda. Está inspirado en su trabajo discográfico «Claves líricas», el cual fue editado por Altafonte y contiene un libro disco con manuscritos, fotografías, láminas inéditas, además de nueve poemas musicalizados por el propio artista.

Con este espectáculo se pretende acercar la figura de Valle-Inclán y toda su dimensión creativa a su provincia natal, Pontevedra, con la que tuvo un vínculo especial desde sus raíces, su estancia en Pontevedra ciudad, donde editó su primer libro «Femeninas» (1895), y su vida en Cambados, que, sin duda, marcó su trayectoria y su proceso creativo. Una obra musical y teatral que tiene por finalidad difundir, desde un punto de vista divulgativo y popular, las palabras del escritor vilanovés y gallego universal, a través de sus poemas y reflexiones, pasajes de misterio, rituales y fantasías, con su contemplación de la vida y su quietismo estético.

El propio Teo Cardalda, aunque natural del barrio vigués de Bouzas, pasó tiempo de su infancia en Vilaxoán, de donde era su padre, y donde acudía en verano para ver a sus abuelos.