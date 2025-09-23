Iván Ferreiro reinterpretará en gira las canciones de Los Piratas

Será como aquellas canciones de los años 90, pero diferente. Iván Ferreiro, un músico casi siempre reacio a tirar de nostalgia, anunció ayer su nueva gira Hoy x Ayer, planteada como una celebración de sus 35 años de trayectoria musical. La principal novedad es que no solo incluirá canciones de su trayectoria en solitario, sino también los éxitos de Los Piratas, el grupo vigués que lideró y que se separó hace ya 22 años. Pronto se anunciarán las primeras fechas, según anunciaron ayer de forma conjunta el artista nigranés y su promotora.

Ferreiro, de 55 años, recordó ayer en sus redes sociales que hace unos meses se cumplieron 20 años de la publicación de «Canciones para el tiempo y la distancia», su primer álbum en solitario, que incluyó el que hasta hoy sigue siendo su himno más reconocible, «Turnedo». «Ese aniversario me ha recordado la cantidad de tiempo que llevo dedicándome a la musica: ya son treinta y cinco años de canciones y conciertos, de viajes, hoteles y carreteras –señaló ayer el artista–. No miro hacia atrás con demasiada nostalgia, pero no puedo evitar sentir el vértigo del tiempo ni puedo evitar su peso. Ante mí se presentan caras, sonrisas, ciudades, estudios y escenarios, y sobre todo, canciones. Treinta y cinco años de canciones», explicó.

Aún inmerso en la gira Trinchera Pop 2025, Iván Ferreiro revela que cantará canciones que hace más de 20 años que no interpreta y otras que siempre han estado en su repertorio, pertenecientes a sus 12 discos de estudio (cinco con Piratas y siete con su nombre) y algunos más entre directos, recopilatorios y lo que define como «caprichos», los discos «Perversiones catastróficas» y «Cena recalentada», en homenaje a Golpes Bajos.

La gira contará con la banda que le ha acompañado en los últimos años y propondrá, según su promotora, un directo distinto, más cercano y centrado en la voz y en las canciones. «Tengo ganas de volver a salir al escenario solamente con un micrófono en la mano, y dedicarme solo a cantar», adelanta Iván Ferreiro, que en «Hoy x Ayer» aparcará, por consiguiente, el teclado.