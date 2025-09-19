Generosidad máxima en Pasapalabra tras ganar el premio final: «Me voy de aquí más feliz si lo repartimos»

Sin duda el paso de Orestes por Pasapalabra dejó huella. El burgalés, que se ha retirado de los medios de comunicación durante un tiempo «para descansar», fue en su momento uno de los grandes atractivos del programa junto a Rafa Castaño, con quien libró una batalla que todavía se recuerda en pantalla. Sin duda, el que fuera también 'Espartano' de 'El Cazador' en TVE quedará para el recuerdo como uno de los más queridos del concurso por sus conocimientos, su buena actitud, gran corazón y un sentido del humor enorme.

Pese a que era el gran favorito, sus titánicos duelos con Rafa culminaron en una inesperada derrota para el burgalés que, además, le llevó a ostentar un récord de lo más peculiar. En total, acumuló 360 Roscos en su última etapa en Pasapalabra, tiempo en el batió algunas marcas que todavía siguen vigentes en el programa de Antena 3.

Curiosamente, en su último programa, Orestes no sumó ni un acierto en El Rosco. Pero, recordamos, que no fue demérito suyo, sino que nadie esperaba que Rafa Castaño resolviese El Rosco del tirón para llevarse 2.272.000 euros, el mayor bote en la historia de Pasapalabra. Aunque, técnicamente, el burgalés no llegó a jugar ese Rosco, pues lo que pasó fue algo inaudito y que difícilmente se volverá a repetir, podemos afirmar siendo fieles a la realidad que Orestes sumó 0 aciertos ese día.

Después de aquel episodio, el burgalés regresó al programa de Roberto Leal para participar en la Noche de Campeones. El duelo final era entre Orestes y otra leyenda del concurso, Luis de Lama. Se midieron en una muerte súbita nunca vista antes en el concurso, después de que el resultado en El Rosco reflejara un empate vibrante con 22 aciertos y un fallo.

Más excepcional fue la situación en la que que Orestes tomó una decisión sorprendente en plena celebración: compartir con su rival los 25.000 euros del premio. El duelo ya prometía emociones fuertes. Era la primera vez que se enfrentaban Orestes y Luis, que incluso se ha sentido "infiel" al no tener a Pablo Díaz en el atril de al lado. A eso hay que sumar la expectación de toda una gran final en un torneo que ha contado con cuatro de los concursantes más excepcionales de Pasapalabra. El propio Pablo y Javier Dávila han sido testigos desde el público de la gran batalla estratégica y de conocimientos que sus compañeros han librado.

Es lo que se ha visto en El Rosco: un enfrentamiento entre dos colosos. Y que se decidió por detalles. Por eso, Orestes se mostró contenido en su alegría cuando ha empezado a volar el confeti por el plató mientras abrazaba a Luis. Roberto Leal lo ha notado y le ha preguntado el motivo. «Ha sido un empate completamente técnico en El Rosco, ha sido un fallo tonto de cada uno y, luego, un acierto sacado a la virulé. Ha sido épico y esta manera de resolverlo es más accidental que real», ha afirmado, haciendo un análisis de lo ocurrido.

Por eso, en un gesto de generosidad y nobleza, el burgalés le ha propuesto a su rival repartirse los 25.000 euros que ha ganado. «Este dinero ahora técnicamente es mío pero únicamente por mera regla, no por la justicia y el mérito, que en este caso ha sido exactamente el mismo», ha asegurado.

Por eso, Orestes le ha pedido a Luis que acepte el empate como resultado definitivo. «Me voy de aquí más feliz si lo repartimos», ha dicho emocionado.