Cayetana Guillén Cuervo, Fabiola Martínez, Cristina Oria y Cristina Cabañas, galardonadas en el Tanit Spirit 2025

La actriz y periodista Cayetana Guillén Cuervo, la presidenta de la Fundación Kike Osborne, Fabiola Martínez, la chef y empresaria Cristina Oria, y la presidenta del grupo Guitart Hotels y de la Fundació Climent Guitart, Cristina Cabañas, recogerán los reconocimientos Tanit Spirit 2025 el próximo 18 de octubre en Ibiza por su compromiso solidario y su liderazgo en femenino. Así lo han anunciado hoy en la rueda de prensa convocada en Novotel Madrid Center las impulsoras de este movimiento, Alicia Reina y Eva Ballarín.

Estos reconocimientos estarán en el marco de Tanit Ibiza Congress & Awards, una cita impulsada por Tanit Ibiza Conexión que cuenta con el apoyo del Consell d’Eivissa, a través de Ibiza Travel, y del Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu, municipio anfitrión de esta gran cita que cobrará vida en el Centro Cultural de Jesús, donde se pondrá de relieve el liderazgo con propósito y el talento de las mujeres en diversos ámbitos, tal y como ha develado Marta Jiménez, encargado de presentar el encuentro.

Las impulsoras del encuentro, Reina y Ballarín, han avanzado que la cuarta edición de este consolidado encuentro tiene el propósito de convertirse en un referente nacional del liderazgo en femenino. Según sus fundadoras, “esta cita es mucho más que un evento, un congreso o unos premios porque hemos conseguido crear una comunidad que ha creído en este proyecto desde el primer momento y que nos ha permitido desarrollar una plataforma real para visibilizar el talento femenino e impulsar el emprendimiento con alma". Además, según han anunciado, "esta cuarta edición será muy especial, ya que hemos querido poner el foco en algo que nos emociona como es la solidaridad y, por eso, reconoceremos con los Tanit Spirit a aquellas mujeres que han querido darse a la sociedad a través de proyectos solidarios".

Además, el secretario general de la Academia de Gastronomía de Ibiza y Formentera, Daniel de Busturia, uno de los grandes partners de Tanit Ibiza Congress & Awards desde sus inicios, ha destacado durante la presentación que "colaborar con este proyecto es un deber y un placer, merece la pena porque transmite la idea de que Ibiza no solamente son discotecas”. En esta línea, ha apuntado que “la labor de Tanit va de la mano de la labor de la Academia a la hora de poner en valor la gastronomía de la isla, que en muchos casos lleva detrás el nombre de una mujer".

La cuarta edición de Tanit Ibiza Congress & Awards se celebrará el próximo 18 de octubre en el Centro Cultural de Jesús a partir de las 17:00 horas y contará con entrevistas, mesas redondas y encuentros con mujeres referentes en distintos ámbitos. Además, en este evento se hará entrega tanto de los Tanit Ibiza Awards 2025 como de los reconocimientos Tanit Spirit 2025.

Los Tanit Spirit distinguen a mujeres relacionadas con Ibiza que se han convertido en referentes del estilo de vida mediterráneo y en portavoces de la esencia de la isla. Ellas representan los valores que defiende Tanit Ibiza Conexión: valentía, solidaridad, generosidad y la capacidad de generar un impacto positivo en la sociedad.

En esta edición, los galardones ponen especial atención en iniciativas solidarias lideradas por mujeres, y reconocen la trayectoria de Guillén Cuervo, Martínez, Oria y Cabañas.

Según Reina, “estas cuatro mujeres representan a la perfección el espíritu de Tanit y los valores que promovemos”. En este sentido, destacó que “Cayetana Guillén Cuervo ha sabido construir su propio camino, marcar diferencia, ser original y auténtica, convirtiéndose en un ejemplo inspirador a pesar de pertenecer a una familia de actores”.

Además, también añadió que "teníamos claro que uno de los reconocimientos debía estar vinculado a la labor social, y en el caso de Fabiola Martínez su compromiso es incuestionable. Con la Fundación Kike Osborne ha transformado una experiencia dolorosa en un motor de cambio para mejorar la vida de muchas familias que atraviesan situaciones similares. Para nosotras es una mujer valiente y admirable”.

Por su parte, Ballarín destacó que “Cristina Oria es una de esas personas que, en plena pandemia, no dudó en arremangarse y volcarse en ayudar, mostrando siempre un fuerte compromiso con causas solidarias a través de su colaboración con entidades como la Fundación Aladina o la Fundación También”.

En cuanto a Cristina Cabañas, subrayó que “tiene una trayectoria muy especial. Tras la pérdida de su marido, Climent Guitart, asumió la dirección de sus hoteles con gran talento, convirtiéndose en un referente en materia de responsabilidad social corporativa. Además, impulsó la creación de la Fundación Climent Guitart”.

Las cuatro premiadas compartirán sus experiencias en la cuarta edición de Tanit Ibiza Congress & Awards, donde está prevista una entrevista a Guillén Cuervo y una mesa redonda en la que Martínez, Oria y Cabañas repasarán tanto sus trayectorias profesionales como sus proyectos solidarios.

En la edición anterior, recibieron este reconocimiento la presidenta del Govern Balear, Marga Prohens, la periodista y escritora Marta Robles y la chef y empresaria Samantha Vallejo-Nágera. Un año antes, en 2023, las distinguidas con los Tanit Spirit fueron la directora de Comunicación de Michelin España y Portugal, Mónica Rius, la periodista especializada en gastronomía en El País, Paz Álvarez, la brand manager de Forbes Woman, Yolanda Sacristán, y la escritora Carmen Posadas.

Uno de los instantes más emotivos de la cuarta edición de Tanit Ibiza Congress & Awards será la entrega de los Premios Tanit. Estos reconocimientos destacan cada año el talento de mujeres relevantes de la isla de Ibiza, cuya labor en ámbitos tan diversos como la cultura, la gastronomía, el emprendimiento, la educación, la comunicación o la hotelería, entre otros, deja una huella positiva en la sociedad ibicenca. Se trata de unos galardones consolidados que celebran la fuerza del liderazgo femenino en todas sus formas y estilos.

“Desde 2022, los Premios Tanit se han convertido en el núcleo del proyecto, ya que distinguen a mujeres que inspiran y generan impacto. Cada una de ellas muestra una faceta distinta del talento de Ibiza: tradición y modernidad, experiencia y juventud, creatividad y solidaridad. Todas juntas representan la isla que queremos mostrar”, señaló Reina. También subrayó que “todas las galardonadas mantienen un fuerte vínculo con Ibiza y son seleccionadas por un comité en el que participan tanto instituciones como premiadas de ediciones anteriores. Además, cada año se guarda la sorpresa de anunciar a una de las ganadoras durante la gala, sin que ella misma lo sepa previamente”.

Por su parte, Ballarín definió a las mujeres reconocidas con los Premios Tanit como “valientes, auténticas, comprometidas con la isla, creativas y capaces de generar un impacto positivo; pero, sobre todo, como referentes que inspiran a las nuevas generaciones de mujeres”.

El Tanit Awards Steering Comitée ya ha valorado las distintas propuestas para esta edición, cuyas candidaturas se presentan cada año a través de un formulario en la web de Tanit Ibiza Congress & Awards. Para poder optar, las aspirantes deben ser mujeres nacidas o residentes en Ibiza con trayectoria influyente en el ámbito turístico y un compromiso con una sociedad más justa e igualitaria. Asimismo, se valora que tengan una actitud proactiva, vocación social, proyectos innovadores y responsables y que contribuyan a impulsar el turismo de la isla, reforzando su imagen y proyección tanto a nivel nacional como internacional.

Tanit Ibiza Conexión es un proyecto impulsado por mujeres profesionales afincadas en Ibiza que busca visibilizar el talento femenino, promover un liderazgo con impacto positivo y reforzar la imagen de la isla como un lugar referente en creatividad, sostenibilidad y desarrollo social.

La iniciativa fue creada en 2022 por Alicia Reina Escandell y Eva Ballarín, a partir de una visión común: poner en valor la contribución de las mujeres al crecimiento turístico y social de Ibiza, impulsar su liderazgo bajo un enfoque colaborativo y dar vida a proyectos que aporten beneficios tangibles al ecosistema de la isla.

Desde sus inicios, Tanit Ibiza Conexión se ha consolidado como una plataforma clave, articulada a través de eventos como Tanit Ibiza Congress, Tanit Ibiza Awards, Tanit Talks & (em)POWERS, Tanit WOW y Tanit Tastes, además de más de 15 talleres formativos y alianzas con entidades públicas y privadas que refuerzan su impacto en la comunidad.

Tanit Ibiza Congress & Awards, impulsado por Ballarín y Reina, es una iniciativa que reúne a la comunidad de mujeres profesionales de Ibiza con el objetivo de potenciar un liderazgo que genere impactos positivos y de consolidar a la isla como un referente inspirador, creativo y vibrante.

Entre sus metas principales destacan: poner en valor el papel de la mujer dentro de la cadena de valor del turismo en Ibiza como sinónimo de calidad e innovación; dar visibilidad a los efectos positivos del turismo en la sociedad y el entorno; fomentar proyectos de #OffSeasonHospitality que diversifiquen la oferta fuera de temporada; promover la responsabilidad social respaldando distintas causas; y reforzar el posicionamiento nacional de la marca turística Ibiza.

Ballarín es empresaria, consultora estratégica, docente y conferenciante de proyección internacional. Reconocida como una de las grandes referentes en los sectores de turismo, hotelería, restauración y MICE, forma parte del Consejo Nacional de Turismo de España y desde 2020 está incluida entre los 150 líderes más influyentes del turismo. Además, es LinkedIn Top Voice.

Graduada en Liderazgo por la Universidad de Stanford, aporta más de 35 años de trayectoria internacional en ámbitos vinculados al turismo, la hostelería, la gastronomía y el MICE, consolidándose como una voz experta y visionaria dentro de la industria.

Por su parte, Reina es doctora en Turismo por la Universidad de las Islas Baleares y licenciada en Derecho por la Universidad de Valencia. Actualmente dirige Migjorn Ibiza Suites & Spa y es CEO de UNIC Restaurant, distinguido con una Estrella Michelin.

Reina también ejerce como presidenta de la Asociación Española de Directores de Hoteles en las Islas Baleares. Su trayectoria ha sido reconocida con la Estrella de Oro de dicha asociación y, además, ha sido incluida por Sergestur entre las 150 personas más influyentes del sector turístico.