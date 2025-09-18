Boris Izaguirre y Rafa Durán arriban este sábado en Baiona en un nuevo episodio de «A miña gran cidade»
El periodista y el cómico recorren juntos el pueblo pontevedrés en la nueva edición del programa 'A miña gran cidade' que se emitirá el próximo sábado a las 22.30
El programa de la TVG, «A miña gran cidade», regresa este sábado a las 22.30 con el tercer episodio de su segunda temporada. En esta ocasión, el escritor y periodista, Boris Izaguirre, se dejará enamorar por Baiona con el cómico y presentador, Rafa Durán, como anfitrión.
Después de que el capítulo de la semana pasada trajese O Noso Derbi de vuelta a Vigo con Xosé Antonio Touriñán y Marián Mouriño como protagonistas, Boris y Durán disfrutarán de un día lleno de lujos en la primera localidad europea que supo de América.
El dúo televisivo recorrerá el paseo marítimo, visitarán el Castillo de Monterreal y disfrutarán de una perspectiva única de las islas Cíes. Como se puede ver en el avance de la TVG, el escritor venezolano y el showman gallego catarán los mariscos y los vinos locales.
Tras paseo alrededor de la fortaleza, pasando por delante de la playa más pequeña de Galicia, Durán llevará a Izaguirre hasta la famosa réplica de La Pinta, una de las carabelas que llegó con Cristóbal Colón a América. Además de descubrir el particular barco, pudo conocer cómo Baiona fue el primer lugar de Europa en conocer la existencia del Nuevo Mundo.
Durante la grabación, los dos hombres han compartido anécdotas profesionales y personales. Una de las más destacadas vino de parte del escritor venezolano: «Manché con un percebe a Fraga». Pero quienes quieran conocer más de esta historia, tendrán que esperar al próximo sábado a las 22.30 horas.
Antes de que Izaguirre se enfrentase a la decisión de quedarse en Galicia o si regresa a su casa, Durán lo llevará hasta uno de los puntos más icónicos de Baiona: la Virxe da Rocha, o Virgen de la Roca. A los pies de la imponente estatua, el equipo televisivo será recibido con la actuación musical del grupo de cantos de taberna 'A de Sabas'.
