Fecha de estreno
TVE lanza ya a Buenafuente para aprovechar las horas bajas de 'Supervivientes All Stars'
El humorista regresa con nuevos programas de 'Futuro imperfecto', menos de dos meses después del final de su primera temporada.
Redacción Yotele
TVE ya tiene fecha de estreno para la nueva temporada de 'Futuro imperfecto', el programa monólogo de Andreu Buenafuente en la cadena pública.
El programa continuará en la noche del jueves, después de 'La revuelta' e intentará aprovechar los buenos números de su primera tanda y las horas bajas de 'Supervivientes All Stars' para hacerse con el cuarto prime time de la semana.
Este regreso coincidirá además con el de Marc Giró, que también vuelve el próximo martes a La 1 con su 'Late Xou'. Así, la pública apuesta por enfrentarse al reality de Telecinco con dos formatos que combinan el humor con la actualidad.
Recordamos que la primera temporada de 'Futuro imperfecto' anotó un buen 11,7% de share a pesar de emitirse en coincidencia - en su mayoría - con 'Supervivientes', que en su edición normal de 2025 promediaba cuotas superiores al 20%. Ahora, las tornas son bien distintas, pues la versión 'All Stars' anotó el pasado jueves un 15,3% en su segunda gala, un gran dato - más aún para Telecinco - pero lejos de los que registró entre marzo y junio de este año.
- Evacuada de Cíes una niña de 10 años con problemas de salud
- Hundido en Mauritania un pesquero de capital gallego: «Fue rapidísimo»
- La lectura y el debate conquistan Vigo
- Un pesquero portugués solicita auxilio frente a la Costa da Vela
- Relevo en la sala de profesores
- Así es la ayuda de 1500 euros de la Seguridad Social para los nacidos entre 1960 y 2002 que cumplan los requisitos
- Llega a Bueu en su vuelta a pie por toda España
- El pueblo de Galicia que National Geographic recomienda visitar: capital del gótico gallego y a solo hora y media de Vigo