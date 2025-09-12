Ana Rosa cierra una entrevista clave con Aznar en directo en Telecinco para la próxima semana

El próximo lunes, 15 de septiembre, a partir de las 9:00 horas, José María Aznar, expresidente del Gobierno, será entrevistado en directo en Telecinco por Ana Rosa Quintana en el plató de 'El programa de Ana Rosa', tras bastante tiempo sin sentarse en televisión.

Con la actualidad en permanente estado de implosión, el que fuera presidente del Partido Popular analizará la actualidad política y social con la periodista, manteniendo sin ningún género de duda su apoyo incondicional a Alberto Núñez Feijóo, actual líder de la formación política, y la estrategia común de ataque frontal contra el ejecutivo de Pedro Sánchez.