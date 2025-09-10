Nuevo proyecto
Patricia Montero será la presentadora de 'Decomasters', el nuevo talent de TVE donde participarán Mar Flores e Isa Pantoja
El formato reunirá a Carlo Costanzia, Asraf Beno, los Gemeliers y otros rostros conocidos en una competición para transformar espacios reales.
Carlos Merenciano
RTVE ha anunciado que ‘DecoMasters’, su nueva gran apuesta de entretenimiento en colaboración con Shine Iberia, la productora de éxitos como ‘MasterChef’ o ‘Maestros de la costura’, ya tiene presentadora. El talent, que pondrá a competir a diez parejas de famosos que deberán demostrar su creatividad y habilidad en el diseño de interiores, tendrá como cara visible a Patricia Montero.
El jurado estará compuesto por el prestigioso interiorista Lorenzo Castillo y la periodista especializada en decoración Marta Riopérez, que no solo evaluarán los proyectos, sino que también marcarán tendencias y guiarán a los concursantes con su criterio profesional. Cada prueba contará además con un decorador invitado que aportará su visión para enriquecer las valoraciones.
Entre los concursantes se encuentran nombres tan mediáticos como Mar Flores y su hijo Carlo Constanzia, Isa Pantoja y Asraf Beno, los Gemeliers, Samantha y Colate Vallejo-Nágera, Antonia Dell’Atte y María Zurita, Eduardo Casanova y Canco Rodríguez, Raquel Meroño y Belén López, Eduardo Navarrete y La Terremoto de Alcorcón, Palito Dominguín junto a Lucía Bosé y los influencers King Bru y Andy Andrea.
A lo largo de la competición, los participantes deberán enfrentarse a retos que pondrán a prueba su ingenio: desde transformar viviendas particulares hasta optimizar negocios o habitaciones con poca luz. Además, el programa busca acercar la decoración al espectador, ofreciendo ideas asequibles y creativas para demostrar que el estilo no depende del presupuesto, sino de la imaginación.
