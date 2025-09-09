Costa da Morte entra en el universo «The Walking Dead»

Los zombies han tomado Galicia con la llegada en exclusiva a AMC+ de la tercera temporada de The Walking Dead: Daryl Dixon. Una amenaza a la que los protagonistas de esta precuela de la exitosa The Walking Dead, el rudo pero sensible arquero Daryl Dixon (Norman Reedus) y su inseparable compañera Carol Peletier (Melissa McBride), harán frente después de abandonar Francia —tras dos temporadas— a través del Canal de La Mancha, una breve estancia en una devastada Londres junto al último inglés en Inglaterra y que el destino, así como el velero con el que pretendían llegar a EE UU y la tempestad que afrontan en aguas del Atlántico, les conducen hasta la costa gallega, concretamente hasta Costa da Morte. De dejarlo claro, por mucho que el bueno de Daryl se pregunte en el tráiler de la nueva entrega si se encuentra en Maine (EE UU), se encargan los creadores de la serie al utilizar el nombre de esta zona costera gallega para titular el primero de los siete episodios —dirigido, al igual que otros cuatro capítulos, por el británico Daniel Percival; los dos restantes los dirige el sevillano Paco Cabezas— que conforman la nueva temporada, los cuales se estrenan desde este lunes de forma semanal hasta el 20 de octubre.

De esta forma, Costa da Morte escribe su propio capítulo en la historia de The Walking Dead y lugares como la playa de Boca do Río, en Carnota; la antigua factoría ballenera de Caneliñas, en Cee; la costa de Camariñas; o las panorámicas vistas del Faro de Punta Nariga, en Malpica —localizaciones que, a finales de 2024, fueron ocupadas por un equipo de rodaje compuesto por unas 300 personas, entre técnicos, actores, extras y ayudantes—; se convierten ahora en un personaje más de la popular serie. También lo hacen otros puntos de la geografía española situados en Castilla y León, Aragón, Andalucía, Comunidad Valenciana, Cataluña, Castilla-La Mancha y Madrid, lugar este último en el que se ubicó la sede del rodaje.

En total, según AMC+, los rodajes de la tercera temporada de The Walking Dead: Daryl Dixon, desarrollados íntegramente en España a lo largo de diez meses de forma ininterrumpida, se realizaron en 38 localizaciones situadas en 22 municipios diferentes, ofreciendo así escenarios diversos y únicos en una temporada ambientada en una España postapocalíptica. Asimismo, esta variedad geográfica se verá reflejada a nivel lingüístico, pues además del español y el inglés, en versión original se puede escuchar el gallego y el catalán en algunos momentos de la trama. De hecho, la cultura gallega estará muy presente, al menos por el tráiler de la tercera entrega, en el que no solo aparece el traje tradicional junto a gaitas y panderetas, sino que también figuran las principales máscaras del entroido ourensano.