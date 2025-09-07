«A miña gran cidade» se viste de largo en el Festival de Televisión de Vitoria
El formato emitido en la TVG fue uno de los tres únicos proyectos escogidos por la FORTA para acudir al certamen
«A miña gran cidade» se consolida como gran espacio de entretenimiento en el Festival de Televisión de Vitoria. El equipo del espacio acudió a la cita más importante a nivel nacional para presentar el formato el mismo día que estrenaba su segunda temporada, convirtiéndose en una de las tres únicas apuestas que la Federación de Organismos o Entidades de Radio y Televisión Autonómicos (FORTA) seleccionó para acudir al certamen.
Ante lo más nutrido de la industria audiovisual, la delegación de programa compartió los principales detalles del formato, que reúne a personajes populares dentro y fuera de Galicia (desde Bertín Osborne a Elena Furiase, Tamar Novas, Norma Duval o Boris Izaguirre) para recorrer con un anfitrión local ciudades y villas gallegas, acercándose a su cultura y gastronomía.
El equipo de ‘A miña gran cidade’ compartió el evento con Concha Pombo, directora xeral; Xaime Arias, director de Proxección Social; y Montse Besada, directora de Contenidos. Además estuvieron arropados durante la presentación por Boris Izaguirre, uno de los participantes en esta segunda edición que ya forma parte de la historia del programa, con una complicidad y cercanía se sintió no solo durante el evento sino en todas las celebraciones posteriores.
