«Las hijas de la criada» llega a Atresplayer en noviembre

«Las hijas de la criada», la adaptación de la novela ambientada en Galicia con la que Sonsoles Ónega ganó el Premio Planeta 2023 se estrenará en exclusiva el próximo mes de noviembre en la plataforma de streaming Atresplayer.

La buena nueva la ha dado a conocer esta semana el grupo Atresmedia tras la presentación de la ficción —que se espera que también llegue al prime time de Antena 3 como una de sus grandes apuestas— en el FesTVal de Vitoria.

El anuncio se produce una semana después de la publicación del cartel oficial de esta producción de Buendia Estudios Canarias dirigida por Menna Fité y Alejo Flah en el que se puede apreciar a las actrices Verónica Sánchez, Carlota Baró, Martina Cariddi y la gallega Judith Fernández en la piel de Inés, Renata, Catalina y Clara respectivamente.

Ellas serán las protagonistas de un drama que nos trasladará a principios del siglo XX ofreciendo un retrato de la época —ambientado en un pazo gallego y en una Cuba de pasado colonial— lleno de amores prohibidos, traiciones, envidias y, sobre todo, secretos.

La historia arranca en el año 1900, momento en el que, en el pazo de Espíritu Santo, llegan al mundo dos niñas, Clara (Judith Fernández) y Catalina (Martina Cariddi). La primera es hija de Renata (Carlota Baró), criada de los Valdés, y don Gustavo (Alain Hernández) y doña Inés (Verónica Sánchez), los padres de la segunda. Unos personajes cuyas vidas estarán marcadas por una venganza inesperada que cambiará su mundo.

Completan el reparto de esta adaptación actores de la talla de Álex Villazán, Tomy Aguilera, Álex Gadea, Fran Nortes y Alejandro Vergara, así como los gallegos Camila Bossa, Xoel Fernández, Federico Pérez, Alicia Armenteros, Iolanda Muíños, Roque Ruiz, Adrián Ríos, Carlos Villarino y Alba Loureiro.