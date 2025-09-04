Movimiento de sillas
Antonio Montero no es el único: Patricia Pérez tampoco seguirá como colaboradora de '¡De viernes!'
La nueva temporada del programa de Telecinco arranca con cambios en su plantel de tertulianos, marcado por dos salidas y la llegada de Lydia Lozano.
Carlos Merenciano
'¡De viernes!' regresa a Telecinco con novedades en su plantilla de colaboradores. Mediaset ha confirmado que Lydia Lozano se incorpora este viernes al programa, donde compartirá espacio con Terelu Campos, Antonio Rossi, Ángela Portero y José Antonio León. Sin embargo, la llegada de la periodista coincide con algunas salidas del espacio.
Y es que según ha podido confirmar YOTELE, Patricia Pérez ya no formará parte del equipo de tertulianos habituales. La colaboradora fue perdiendo presencia en las últimas entregas de la temporada pasada, especialmente tras la incorporación de Antonio Rossi, con quien llegó a turnarse su silla junto a Antonio Montero. Finalmente, su ausencia se ha confirmado con el arranque de este nuevo curso televisivo.
Por su parte, Montero también queda fuera de la nueva etapa del programa. Su puesto será ocupado por Lydia Lozano, que vuelve a la cadena tras dos años de ausencia desde la cancelación de 'Sálvame'. La periodista debutará este mismo viernes como colaboradora y, además, concederá una entrevista en el programa.
Con estos cambios, '¡De viernes!' arranca temporada renovando parte de su plantel y apostando por nuevas dinámicas en su tertulia de corazón. En este primer programa, además de la charla con Lydia Lozano, Rocío Flores regresa a Telecinco para protagonizar un scoop, y José Carlos Montoya contará cómo ha vivido su repentina fama tras 'La isla de las tentaciones' y 'Supervivientes'.
- La Guardia Civil extrema ya la vigilancia en la tapa de la gasolina del coche: podrán sancionarte con 200 euros
- El capitán y tres tripulantes más del «Karar» se dan a la fuga
- Cuando la muerte no separa: un matrimonio de Mos fallece el mismo día tras medio siglo juntos
- La mejor terraza para cenar en Galicia: vistas al mar, precio asequible y a menos de una hora de Vigo
- Al menos 15 muertos y 18 heridos, dos de ellos españoles, al descarrilar un funicular en Lisboa
- Al menos seis detenidos en una nueva operación contra el narcotráfico desplegada en Arousa
- Buenas noticias si estás en paro: la Seguridad Social concede el IMV sin necesidad de solicitarlo
- Las capturas de pulpo y su facturación se duplican en Galicia