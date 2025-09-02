Novak: «Fui una estrella rutilante en una galaxia equivocada»

Lo fácil, más que nada porque es lo habitual al referirse a ella, es describir a Kim Novak como el equivalente cinematográfico a lo que en el mundo de la música se conoce como un «one hit wonder» o, en otras palabras, un artista de un solo gran éxito; y tiene sentido porque, al menos en la actualidad, cuesta acordarse de una película protagonizada por ella que no sea «Vértigo (De entre los muertos)» (1958), la obra maestra de Alfred Hitchcock. Sin embargo, es más complicado: si eso es así se debe en parte a que ella misma decidió alejarse de Hollywood en 1966, cuando se encontraba en la cima, sobre todo porque no aceptó que la industria quisiera hacer de ella un remedo de Marilyn Monroe. «Me sentía demasiado juzgada por cómo vestía, cómo hablaba y cuánto dinero ganaba, y necesitaba sentir que era auténtica».

Lo dice ella misma en «Kim Novak’s Vertigo», el documental de Alexandre O. Philippe presentado fuera de concurso en la Mostra de Venecia en el que repasa una carrera a la que dio fin de forma prematura cuando decidió que había tenido suficiente, a la manera de lo que décadas antes había hecho su admirada Greta Garbo.

«Si ella se alejó de los focos, ¿por qué yo no?», se pregunta en un momento del documental, que mezcla imágenes de archivo con reflexiones personales de Novak para trazar la evolución de la actriz de icono del cine de mediados de siglo pasado a artista ferozmente privada; tan privada que ayer ni siquiera asistió a la rueda de prensa organizada en su honor por la Mostra de Venecia, que anoche le hizo entrega de un León de Oro en homenaje a su carrera, tras una cerrada ovación de 8 minutos.Siempre sintió, afirma, que era «una estrella rutilante en la galaxia equivocada».