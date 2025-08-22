Triste noticia
Muere Javier Cid, colaborador de Sonsoles en Antena 3 y referente del periodismo y la defensa del colectivo LGTBIQ+
El carismático periodista de El mundo era un veterano de la profesión, en la que combinó la prensa escrita con la radio y la televisión.
Redacción Yotele
El mundo de la comunicación recibe una de las noticias más tristes del verano. Javier Cid, periodista de 'El mundo' y colaborador de 'Y ahora, Sonsoles' y 'laSexta xplica', ha fallecido con tan solo 46 años, según han adelantado diferentes compañeros de profesión en redes sociales. El magacín de vespertino de Antena 3 le ha dedicado unos emotivos minutos al final de su edición de este viernes, con una emocionada Pepa Romero despidiéndole para siempre.
Según parece, el comunicador fue hallado muerto este viernes en su domicilio, situado en el madrileño barrio de La Latina. Se desconocen las causas exactas de su muerte, si bien en alguna ocasión había contado en televisión que había tenido que pasar por el hospital.
Dedicado al periodismo desde su juventud, se convirtió en un referente por plantear temas tanto de entretenimiento como de calado social, estando siempre especialmente volcado y sensibilizado con los contenidos dedicados al colectivo LGTBIQ+. EN ELABORACIÓN.
- Incendios forestales en Galicia, en directo | Dos nuevos fuegos de madrugada complican la situación en el interior de Galicia
- La CRTVG cesa sus emisiones por satélite y los emigrantes gallegos reaccionan: «Era la ventana a nuestra tierra»
- La CRTVG gestiona con otros operadores el restablecimiento de su emisión fuera de Galicia tras el cese «unilateral» del satélite Astra
- Declaran la situación de alerta 2 por el riesgo para las casas en el incendio de Vilaboa
- Echan de un local de Moaña a un ciego por ir acompañado de un perro guía
- El incendio en Vilaboa, con nivel de alerta 2, mantiene en vilo a Moaña
- Cientos de afectados por los motores PureTech acuden a la vía judicial
- Más de 120 explotaciones de ganado bovino cesan su actividad en un año