Reajuste matinal
Telecinco ampliará ‘El programa de Ana Rosa’ a partir de septiembre: así quedan las nuevas mañanas de Telecinco sin Joaquín Prat
El magacín de Ana Rosa Quintana recupera su duración de hace dos años y Patricia Pardo pasará a contar con solo hora y media de emisión.
Carlos Merenciano
Telecinco reorganizará sus mañanas a partir de septiembre con importantes cambios en su programación diaria. El principal movimiento será la ampliación de ‘El programa de Ana Rosa’, que volverá a ocupar más de cuatro horas y media de emisión, recuperando la duración que tenía hasta hace dos años, cuando desapareció temporalmente de la parrilla por el fallido intento de la presentadora en las tardes con ‘TardeAR’.
Según ha adelantado Poco Pasa TV y ha podido confirmar YOTELE, el espacio de Ana Rosa Quintana contará con una hora y quince minutos más de contenidos, arrancando a las 09:00 y finalizando a las 13:30. Este incremento de tiempo se producirá a costa de ‘Vamos a ver’, que se reducirá a solo hora y media de emisión —de 13:30 a 15:00—, la misma duración que tenía ‘Ya es mediodía’ hasta su desaparición.
Con esta modificación, la franja matinal de Telecinco quedará configurada de la siguiente manera: de 08:00 a 09:00, ‘La mirada crítica’ con Ana Terradillos; de 09:00 a 13:30, ‘El programa de Ana Rosa’; y de 13:30 a 15:00, ‘Vamos a ver’ con Patricia Pardo. El objetivo de la cadena es que Ana Rosa vuelva a competir frontalmente con ‘Espejo público’ de Antena 3 y coincida durante más tiempo con ‘Mañaneros 360’ de RTVE.
También habrá cambios en la dirección de ambos formatos. ‘El programa de Ana Rosa’ pasará a estar dirigido por Gracia Jiménez, actual responsable de ‘TardeAR’, que relevará a Pilar Cerisuelo. En el caso de ‘Vamos a ver’, sus nuevas directoras serán Sara Martín —hasta ahora subdirectora del espacio— y María Cornago, actual subdirectora del programa de Quintana. Ambas sustituirán a Óscar de la Fuente, que se pondrá al frente del nuevo magacín vespertino de Joaquín Prat.
