Alejandra Rubio lanza un comunicado y responde a las críticas por su vídeo viral: "Me siento tremendamente incomprendida"

Alejandra Rubio ha roto su silencio a través de un comunicado en redes sociales, tras la avalancha de críticas recibidas por un vídeo en el que se la ve lanzando fuegos artificiales junto a su pareja, Carlo Costanzia, para felicitar a sus cuñados en una prisión italiana. La acción generó una fuerte controversia, a la que Rubio ha respondido expresando sentirse "tremendamente incomprendida".

En su escrito, la colaboradora televisiva reconoce que, bajo presión, no siempre se expresa de la mejor manera. Asegura que su intención al compartir esa parte de su vida, "menos bonita", era mostrar una faceta real y que no ha obtenido beneficio económico de ello, a diferencia de otras situaciones en su vida pública. "No he vendido esta situación, no he ganado dinero y mucho menos hago exclusivas hablando de cosas como esta (ni de ninguna a excepción de la noticia de mi embarazo)", puntualiza.

Rubio lamenta la facilidad con la que, según ella, se le ataca ante sus errores. "No soy un robot, soy humana y cometo fallos pero parece que se está esperando a que lo haga para tener una razón más para atacarme(nos)", escribe. La joven expresa que, en ocasiones, echa de menos "el calor entre nosotros, un abrazo, una buena palabra y no siempre un reproche", aunque entiende la dinámica del mundo en el que trabaja.

Finalmente, Alejandra Rubio reflexiona sobre su personalidad y el impacto de su trayectoria. Se describe como "una chica de 25 años que no es perfecta" y que ha desarrollado "una coraza demasiado grande" para protegerse del dolor acumulado, especialmente en un año complicado. "Ojalá pudierais ver las cosas desde mi perspectiva (que muchas veces no es la correcta) pero esto es lo que soy en parte por todo lo que llevo acumulado desde hace tiempo", concluye, enfatizando que su comunicado no es una justificación, sino una forma de expresarse.